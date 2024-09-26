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〈焦點股〉一詮均熱片Q4出貨升溫 早盤放量漲近9%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 10:37

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〈焦點股〉一詮均熱片Q4出貨升溫 盤中放量漲近9%。(圖：shutterstock)

LED 導線廠一詮 (2486-TW) 受益於下半年伺服器、網通訂單升溫，拉升均熱片出貨成長，激勵今 (26) 日股價於早盤上攻，最高來到 103.5 元，漲幅近 9%，成交量較前一日放大近 3 倍。

隨著下半年 AI 伺服器、網通設備出貨上升，一詮開發均熱片需求暢旺，預計持續挹注第四季貢獻營收，有望達到雙位數成長；另外，一詮開發新材料均熱片，已完成 Metal TIM 銦片認證，將於明年第一季量產，營收占比有望達到 3 成。


一詮也同步擴充均熱片產能，第四季將達到月產能 8 萬片，明年目標月產能 12 萬片；法人表示，均熱片毛利較高但今年需求仍弱，不過隨著明年 AI 需求強勁，帶動均熱片出貨，有望拉升一詮營收和獲利同步成長。

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