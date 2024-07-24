公建商機燒滾滾 下半年釋出1326億北市秀山長照BOT案34億成亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-24 10:28

財政部「113 年度民間參與公共建設招商大會」昨 (23) 日下午於華南銀行總行國際會議中心舉行，彙整釋出民間參與公共建設商機案源 76 件，投資金額逾新臺幣 1,326 億元，其中金額最高為台北市秀山長照園區開發 BOT 案（民投金額 34.25 億元），各界業者踴躍參與、互動熱烈，現場逾 500 人到場觀禮及參觀招商攤位。

行政院政務委員陳金德表示，行政院依致力推動「國家希望工程」，希望達到「健康臺灣、永續臺灣、韌性臺灣」，包括各機關推出長照服務、再生水、資源循環再利用等投資案源，這些正是「國家希望工程」中有關擴大醫療投資、綠色成長，2050 淨零轉型等施政項目，民間參與公共建設不僅能提升服務的效率和質量，還能帶來創新和多樣的解決方案。

財政部部長莊翠雲提到，上週行政院召開第 1 次經濟發展委員會，提出「兆元投資國家發展方案」，未來將以跨部會合作模式設立單一窗口及相關平台加速進行「大投資臺灣」。今年招商大會主題是「公私協力，全民受益」，共有 20 個機關參與，商機總計 1,326 億元。

其中值得特別關注的重點案件例如臺北市政府秀山長照園區開發 BOT 案（民投金額 34.25 億元）、經濟部臺南科技工業區再生水廠 BTO 案（2.30 億元）、臺南市政府柳營科技工業區暨環保園區 ROT+BOT 案（7.00 億元）、彰化縣政府畜牧糞尿多元利用 BTO 案（3.19 億元）、南投縣政府有機廢棄物資源化中心 BOT 案（5.00 億元）以及農業部鹽埔漁港加工冷鏈物流 OT 案（0.68 億元）等，項目涵蓋了「衛生福利及醫療設施」、「污水下水道、自來水及水利設施」、「農業及資源循環再利用設施」等，顯示民間參與公共建設近年已經逐漸在提升人民的生活品質方面扮演重要角色。

去年（112 年）在中央及地方政府努力推動下，民間參與公共建設共簽約 100 件，投資金額達 1,876 億元，為近 10 年來第 3 高。會中特別邀請陳政務委員頒發「招商卓越獎」等獎項，共有 22 個機關獲得殊榮。