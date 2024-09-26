黑石證實向英國投資130億美元 建造AI資料中心

鉅亨網編譯許家華 2024-09-26 08:38

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英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 辦公室週三表示，美國私募股權公司黑石集團 (BX-US)已確認投資 100 億英鎊 (133 億美元) 在英格蘭東北部建造人工智慧資料中心。

施凱爾出訪紐約期間表示，明年人工智慧資料中心的建設將創造 4000 個就業崗位 (含負責建設資料中心的 1200 人)。

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黑石集團總裁兼營運長 Jon Gray 證實了這項投資及其經濟影響。

對於像黑石集團這樣的商用房地產業者來說，能源密集型資料中心是少數仍然增長的領域，因為其他資產的價格 (如疫情後空置的辦公室) 正在大幅下跌，令投資者惴惴不安。

今年 4 月，黑石集團提議在諾森伯蘭郡 Blyth 一處廢棄場地上建造「超大規模」資料中心。諾森伯蘭郡是英國英格蘭最北、最東北的區，以人口計算，Cramlington 是第一大鎮，Blyth 是第二大鎮。

該場地此前曾指定用於一家大型電動汽車電池工廠，但英國新創公司 Britishvolt 去年倒閉，令該國建設本土電池產業的希望受到打擊，此前的建設計畫也因此泡湯。