減少投資串流內容 迪士尼旗下皮克斯傳將裁員14%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-22 08:59

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士透露，迪士尼管理層早在幾個月前便向皮克斯員工通知裁員計畫，預估將影響約 175 名員工。

一位知情人士表示，本次裁員表明未來皮克斯可能不會投資製作原創串流內容，而是重新把焦點放在劇情長片上。但皮克斯工作室仍可繼續為 Disney + 製作一些短片或其他項目。

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 近月表示，公司正在控制內容支出，致力於產出更少但品質更好的節目和電影。

迪士尼向投資人承諾，其串流媒體業務將在 9 月底前實現損益平衡，且截至目前已取得進展。包含 Disney + 和 Hulu 在內的娛樂串流業務，在上季首度實現獲利，利潤達 4700 萬美元。不過，若將 ESPN + 合併計算，整體串流事業仍虧損 1800 萬美元，但幅度已較前一年的 6.59 億美元大幅收斂。

迪士尼在 2006 年斥資 74 億美元收購皮克斯。在周二宣布裁員消息前，皮克斯工作室共有約 1300 名員工。

這家知名的動畫工作室曾創作出《玩具總動員》、《超人特攻隊》、《怪獸電力公司》等經典動畫，以及《天外奇蹟》和《可可夜總會》等備受喜愛的動畫電影，不過近年上映的《元素方程式》和《巴斯光年》票房表現不佳。