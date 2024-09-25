外資偏愛新光金 連18買累計突破百萬張 並回補大型權值股

台股今日開高走高，終場上漲 329 點收在 22,761 點，創近 2 個月新高，外資也站買方，尤其偏愛新光金，再度大買近 9 萬張，呈現連 18 買，累計買超張數突破百萬張，也同時回補大型權值股，包括航運三雄、台塑、中鋼與鴻海等。