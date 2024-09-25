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台股

外資偏愛新光金 連18買累計突破百萬張 並回補大型權值股

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 20:21

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外資偏愛新光金 累計買超突破百萬張 也回補大型權值股。(鉅亨網資料照)

台股今日開高走高，終場上漲 329 點收在 22,761 點，創近 2 個月新高，外資也站買方，尤其偏愛新光金，再度大買近 9 萬張，呈現連 18 買，累計買超張數突破百萬張，也同時回補大型權值股，包括航運三雄、台塑、中鋼與鴻海等。

三大法人合計買超 498.12 億元，外資買超 347.39 億元，呈現連 5 買，自營商買超 128.21 億元，也連 3 買，投信再加碼 22.52 億元，已連續 24 買；期貨方面，外資逢高避險、加碼空單 2,541 口，未平倉空單口數提升至 34,290 口。


觀察外資買超對象，普遍為大型權值股，且涵蓋電子、傳產與金控，其中，新光金 (2888-TW) 因新新併，再度獲外資青睞，單日買超達 8.9 萬張，高居外資買超第一名，並連續 18 買，累計買超張數正式突破百萬張，達 102 萬張。

外資也回頭加碼航運三雄，包括萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW)，三家合計買超張數達 5 萬張，台塑 (1301-TW)、中鋼 (2002-TW) 與亞泥 (1102-TW) 張數也都至少 1.3 萬張，鴻海 (2317-TW) 更有 2.3 萬張的水準。

外資賣超則瞄準金控類股，中信金 (2891-TW) 遭賣 2.7 萬張，為外資賣超首位，永豐金 (2890-TW)、開發金 (2883-TW) 與台新金 (2887-TW) 皆入列外資賣超前五名，其他如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、群創 (3481-TW) 也是外資調節對象，張數都在 8 千張以上。

投信則與外資對作，買進日月光投控、永豐金、中信金，張數都超過 5 千張。

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三大法人外資台積電鴻海權值股金控

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新光金120.42%
萬海99.79.92%
群創15.55-0.64%
日月光投控158.50.96%
台新金18.40.00%
凱基金16.45-0.30%
永豐金24-0.83%
中信金34.95-0.14%
鴻海188.53.01%
亞泥45.81.33%
中鋼21.852.58%
台塑50.64.33%
陽明70.44.14%
長榮209.52.70%
日月光投資控股10.121.20%

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加權指數法興(購) 槓桿7.02
加權指數法興(售) 槓桿6.46
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