〈台股盤後〉台積電甩尾收最高 放量大漲329點 日線連3紅創近2個月新高

隨著美股四大指數勁揚，台股今 (25) 日開高走高，尾盤在台積電甩尾衝上 1,005 元下，終場收在 22,761.6 點，漲幅 329.82 點，日 K 線連 3 紅，創下近 2 個月新高，成交量也放大至 4,362 億元，持續站穩所有均線。

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高價股表現同樣亮眼，股王信驊 (5274-TW) 大漲超過 7%，創意 (3443-TW) 也因 HBM3E IP 獲 CSP 大廠採用，股價直攻漲停板，也帶動力旺 (3529-TW) 亮燈，其他如緯穎 (6669-TW)、弘塑 (3131-TW) 也都在盤上表現。