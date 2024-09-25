〈台股盤後〉台積電甩尾收最高 放量大漲329點 日線連3紅創近2個月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-25 14:11
隨著美股四大指數勁揚，台股今 (25) 日開高走高，尾盤在台積電甩尾衝上 1,005 元下，終場收在 22,761.6 點，漲幅 329.82 點，日 K 線連 3 紅，創下近 2 個月新高，成交量也放大至 4,362 億元，持續站穩所有均線。
權值股今日普遍走強，台積電上漲近 2%，最後一盤盤衝上 1,005 元，收在今日最高點，鴻海 (2317-TW) 勁揚 3%，挑戰季線大關，聯發科 (2454-TW) 漲幅近 3%，站回半年線，廣達 (2382-TW) 也從低點反彈，漲幅超過 6%，推升大盤走勢。
高價股表現同樣亮眼，股王信驊 (5274-TW) 大漲超過 7%，創意 (3443-TW) 也因 HBM3E IP 獲 CSP 大廠採用，股價直攻漲停板，也帶動力旺 (3529-TW) 亮燈，其他如緯穎 (6669-TW)、弘塑 (3131-TW) 也都在盤上表現。
今日盤面聚焦 IC 設計族群，創惟 (6104-TW) 亮燈漲停，偉詮電 (2436-TW) 延續日前強勢，再度飆漲 7%，其他如祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 漲幅也都達半根以上。
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