【量大強漲股整理】台股站吹起反攻號角，Q4四大選股面相報你知?

鉅亨研報 2024-09-25 18:09

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加權指數，今日開高走高，終場大漲 329.82 點，收在 22761 點，量能來到 4369.91 億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超 347.39 億元，已連續第 5 個交易日站在買方，自營商也大買 128.21 億元，，三大法人合計買超 498.12 億。

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美國 9 月消費者信心指數降至 98.7，創 3 年來最大降幅，消費者信心疲軟，2 年期美債殖利率跌至 2 年來最低，市場拋開對消費者信心下滑的影響，轉而關注中國新一輪經濟刺激措施，終場道瓊上漲 83 點，那指上漲 0.56%，費半上漲 1.31%，指標股 (NVDA-US) 輝達，漲 3.97%，台積電 ADR 大漲 4.17%，微軟豪砸 13 億美元，墨西哥興建 AI 及雲端基礎建設，台股方面，今天開高走高

再創科技龍頭股領軍下，終場大漲 329.82 點，收在 22761.60 點，成功收復 8 月初股災所留下的跳空缺口，量能也有效放大到 4369.91 億，今日三大買人同步，合計買超 498.12 億元，目前台股已站穩季線大關，加上最新公布的 8 月外銷訂單金額 502.2 億美元，年增 9.1% 連六紅，第 4 季接單更旺，主要受惠於 AI, 高效能運算及雲端產業需求強勁所帶動，預期基本面加持下，季底作帳行情正式啟動，多頭行情鳴槍起跑下，台股將有精采可期的表現，重點仍是在於選股。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.82%，收在 1005 元大關，重新站穩千元大關，大摩上調台積電明年的預估 CoWoS 產能, 資本支出, 營收及獲利

看好 CoWoS 產能擴張將提早一年出現，目標價從 1,220 元上調到 1,280 元

，台積電在今年第一季全球晶圓代工產業的市占率為 61.7％, 高居龍頭地位，先進製程在全球更是有高達 92％的市占率，明顯受惠於 AI 的成長，台積電競爭優勢越來越強，有利台股上漲；(2317-TW) 鴻海，上漲 + 3.01%，收在 188.5 元，(2317-TW) 鴻海，即將於 10 月 8,9 日舉行鴻海科技日，備受外界期待，日前更重磅宣布全新電動車 Model D 即將在科技日中登場，本次和以設計了多樣法拉利跑車而出名的頂尖設計汽車設計公司賓尼拉利納 （Pininfarina）攜手合作操刀，將有機會繼續表現；(2454-TW) 聯發科，上漲 + 2.51%，收在 1225 元，累計前 8 個月營收年增 29.9%，表現符合市場預期；法人機構表示，在聯發科預估全年營收可雙位數成長的基礎上，看好天璣 9400,ASIC 等業務前景，預估今年每股獲利（EPS）約 58 元。

強勢族群集中在，航運族群上，美東港口碼頭勞資談判陷入僵局，美國國際碼頭工人協會，10 月 1 日罷工機率大，恐怕衝擊全球物流供應鏈，加上烏俄戰爭持續, 中東局勢緊張，Q4 適逢購物季備貨潮，是航運股表現旺季，貨櫃三雄續漲，(2603-TW) 長榮,(2609-TW) 陽明漲 4.14% 至 70.40 元,(2615-TW) 萬海，爆量 15 萬張再度攻漲停收在 99.7 元，強勢攻高向上。

CPO 股也相對強勢， AI 時代來臨，高速傳輸需求快速提升，(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；在預告的雙連捷運站的 (3081-TW) 聯亞,(3450-TW)聯鈞，創下波段新高! 通通領先預告，聯亞，七月 EPS 較去年同期由虧轉盈，聯鈞終結連五季虧損，在今年第一季順利由虧轉盈! 佳螢通通領先預告在前面。

另外佳螢一在強調的多元題材股，中秋錦囊妙計股，AI + 散熱黑馬股 (3013-TW) 晟銘電，亮燈漲停! 再創新高! 來到 141.5 元大關! 會員波段大賺 + 55%。

(3013-TW)晟銘電，亮燈漲停，收在 141.5 元，8 月營收 8 億元，年增 45%，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收，爆發力可期。

台股再創八月以來的新高點

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師