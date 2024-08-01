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華新科Q2純益季增6成EPS 2.07元 再買晶技3607張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-01 21:44

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華新科董事長焦佑衡。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，稅後純益 10 億元，季增 61.9%、年增 18.8%，每股純益 2.07 元；上半年稅後純益 16.17 億元，年增 44.7%，每股純益 3.34 元。

華新科也同步公告，再加碼晶技 (3042-TW) 持股 3607 張，交易金額 4.04 億元，平均買進價格 112.15 元，華新科目前持股晶技 2.78 萬張或 8.32%，若加上佳邦、信昌電持有的股權，集團綜合持股晶技約 11.12%。

華新科第二季營收 88.91 億元，季增 9.1%、年增 8.1%；毛利率 19.4%，季增 1.8 個百分點、年增 2.2 個百分點；營業利益 5.89 億元，季增 45.6%、年增 57%；營益率 6.6%，季增 1.6 個百分點、年增 2 個百分點。

累計華新科上半年營收 170.42 億元，年增 6.2%；毛利率 18.6%，年增 3.2 個百分點、營業利益 9.93 億元，年增 104%；營益率 5.8%，年增 2.8 個百分點。

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