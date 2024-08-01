華新科Q2純益季增6成EPS 2.07元 再買晶技3607張

被動元件大廠華新科 ( 2492-TW ) 今 (1) 日公告第二季財報，稅後純益 10 億元，季增 61.9%、年增 18.8%，每股純益 2.07 元；上半年稅後純益 16.17 億元，年增 44.7%，每股純益 3.34 元。

華新科也同步公告，再加碼晶技 (3042-TW) 持股 3607 張，交易金額 4.04 億元，平均買進價格 112.15 元，華新科目前持股晶技 2.78 萬張或 8.32%，若加上佳邦、信昌電持有的股權，集團綜合持股晶技約 11.12%。