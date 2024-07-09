華新科Q2營收創8季最佳 Q3旺季營運向上
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 19:23
被動元件廠華新科 (2492-TW) 今 (9) 日公告今年 6 月營收 28.51 億元，月減 5.19%、年增 4.42%；第二季營收 88.64 億元，季增 8.75%、年增 7.8%，站上近 8 季高點；上半年營收 170.18 億元，年增 6.1%。
展望下半年，華新科看好，產業庫存已經去化差不多，加上手機換機潮、消費旺季可望優於往年、客戶積極提前備料下，第三季營運向上，第四季也可望維持高檔。
華新科旗下子公司表現來看，天線廠佳邦 (6284-TW)6 月營收 5.82 億元，月減 3.7%、年增 12%；第二季營收 18.12 億元，季增 4.3%、年增 13.9%，創單季新高；上半年營收 35.51 億元，年增 16.8%，也是同期最佳。
華新科另一子公司信昌電 (6173-TW)6 月營收 3.2 億元，月減 2.6%、年增 3.5%；第二季營收 9.67 億元，季增 10.9%、年增 0.1%；上半年營收 18.38 億元，衰退幅度收斂、已接近去年同期水準。
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