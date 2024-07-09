華新科Q2營收創8季最佳 Q3旺季營運向上

被動元件廠華新科 ( 2492-TW ) 今 (9) 日公告今年 6 月營收 28.51 億元，月減 5.19%、年增 4.42%；第二季營收 88.64 億元，季增 8.75%、年增 7.8%，站上近 8 季高點；上半年營收 170.18 億元，年增 6.1%。

展望下半年，華新科看好，產業庫存已經去化差不多，加上手機換機潮、消費旺季可望優於往年、客戶積極提前備料下，第三季營運向上，第四季也可望維持高檔。