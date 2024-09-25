【總經熱點】超常規降息循環開啟！是因經濟因素？政治因素？一文掌握

鉅亨研報 2024-09-25 11:41

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一、上週盤勢與本週大事－超級央行周

美消費信心反彈，一年通膨預期來到近四年最低，前美聯儲官員支持降息 50 個基點，主流財經媒體觀點令大幅降息押注顯著升溫。標普、納指五日連漲，且標普 500 大盤周累漲超 4%，納指周漲約 6%，均創 2024 年迄今最佳單周表現，本周為 “超級央行周”，重點關注美日央行利率決議。前兩週公佈的資料 “好壞參半”，無論是通膨還是就業資料，都沒能讓市場確認降息幅度。

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二、關鍵總經議題－聯準會降息

9 月 18 日週三，美國聯準會符合市場預期、但也超出傳統步伐大幅降息 50 個基點。且自 2005 年以來首次有票委反對此一決定。會後記者會中，鮑威爾明確表示，美國聯準會的經濟預測摘要中沒有任何內容表明其急於完成降息。

三、議題下所帶來的影響－降息 50 基點

美國聯準會以 50 個基點大幅降息、超級鴿派的點陣圖開啟了新一輪寬鬆週期，但市場的狂歡沒持續多久，在鮑威爾記者會的鷹派發言下，股匯債大幅震盪最後同步收跌。鮑威爾稱聯準會只是在 “適度校準政策立場”，沒有預先設定的政策路線，將繼續在逐次會議上根據經濟資料來做出決定，未來降息速度可快、可慢甚至還會暫停。

說成白話文就是，這次 50 個基點只是一次性，以後…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

四、影響：點陣圖均值下調、GDP 小幅下調

五、分析與週策略