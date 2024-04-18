滙豐銀看好台灣高資產市場開辦財管2.0 美金定存年息加碼至7%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 17:28

滙豐 (台灣) 商業銀行於今年 3 月獲金管會核准開辦「財管 2.0」，滙豐今 (18) 日宣布正式開辦，為高資產客戶規劃了多項尊榮禮遇，其中，美金定存最高年息達 7%，堪稱業界最優，另享全信用卡別終身免年費及專屬白金祕書服務。

滙豐銀行財管暨個金事業處負責人游天立指出，我們看到了高資產業務不斷成長，根據研究報告顯示，台灣人的資產在亞洲中數一數二，加上台商資金回流、台股創新高等因素，此外，在科技業蓬勃發展下，也出現很多新貴族群，這些都是我們財管的發展動力。

外界關切滙豐如何在本土銀行競爭下殺出重圍，游天立強調，滙豐是全球化的銀行，可提供一站式服務，滿足有環球金融服務需求的客戶，滙豐在全球 62 個市場的據點，不僅轉帳一秒到帳，更提供海外 9 種外幣提領免匯差、免手續費服務。

游天立進一步表示，事實上，滙豐銀行近年積極兌現深耕亞洲及深耕台灣的承諾，目前已在台設立第三座財管中心，台中的私銀業務持續擴展，今年可望再成立第四座財管中心，很快就會有好消息了。

滙豐銀行原本已提供超過 1000 檔全方位債券，及豐富的基金、境內外結構型商品與衍生性商品，可滿足高資產客戶不同的投資需求，並提供完整的保險產品供客戶做資產或傳承規劃。

開辦財管 2.0 後，滙豐將能進一步為高資產客戶提供更多元的投資產品，如不受信評限制的債券、未具證券投資信託基金性質的境外基金、客製化境外結構型商品，與 OBU 客戶外幣計價台股衍生性金融商品等。滙豐表示，將視客戶需求，協助客戶提升資金操作彈性、活化資產，為客戶提供全方位的投資理財服務。

滙豐表示，人才招募與培育為業務發展的核心，將持續擴大業務團隊，引進市場優秀人才，致力於為台灣財管市場培育最頂尖的人才。滙豐 (台灣) 環球私人銀行負責人陳怡婷認為，服務高資產客戶已不是一對一，背後有專業的團隊會適時提供資源，過程中不僅要服務資產、還要服務負債，為客戶創造流動性，此外，專業團隊也會協助客戶定期且密切地檢視投資組合，提醒是否有過度集中的投資部位，量身訂做財務諮詢服務。