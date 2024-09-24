瑞銀證券蟬連外資券商台股交易量冠軍 台灣企業論壇深耕20年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 18:41

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一年一度的瑞銀證券台灣企業論壇自昨 (23) 日到明天共舉行 3 天，從 2005 年開始至今，該論壇已在台邁入 20 週年，成爲業界頂級論壇之一，今年參與踴躍，有高達 6 成來自歐洲、美國及亞太地區的投資人，參加人數逾 300 位也是歷年之冠。瑞銀證券自 2022 年以來，連續 2 年在台股交易排名首位的外國證券商，顯示其加大投資台灣的力道。

隨著生成式 Al 的崛起，人工智慧和雲端解決方案加速了全球數位多元轉型，掀起了新一波科技浪潮，台灣在全球供應鏈中處於關鍵地位，科技產業成為全球投資者的焦點。

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為期 3 天的 2024 瑞銀證券台灣企業論壇，參與人數為也是歷年之冠，報名參與者超過 300 多位，且其中有 6 成來自台灣以外的地區，台灣則有包括瑞昱、英業達、聯詠、宏碁和 momo 購物網等領先企業，通過小組會議、專題討論、獨家一對一會議交流機會，論壇匯聚業界最具影響力的翹楚，也共同分享最新行業動態。

瑞銀今年特別與台灣證券交易所合作，證交所在本次論壇也參加與國際機構投資人的一對一會議，探討台灣資本市場的演變和前景。

瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管宋鼎文表示：瑞銀自 1988 年深耕台灣市場，對這個市場的承諾始終如一。瑞銀證券台灣企業論壇自 2005 年首辦以來，規模顯著成長，也進一步展示瑞銀看重台灣的發展。

宋鼎文補充道，透過團隊上下一心不斷的努力，瑞銀證券自 2022 年以來，連續 2 年在台股集中市場投資交易量排名第一位的外國證券商，落實瑞銀致力推動台灣證券交易生態系的承諾。展望未來，將會繼續致力為客戶提供專業金融產品建議，提供精準的市場動態分析，繼續大力支持台灣證券市場的發展。