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台股

瑞銀證券蟬連外資券商台股交易量冠軍 台灣企業論壇深耕20年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 18:41

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瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管宋鼎文表示瑞銀在台深耕多年，今年與台灣證交所合作舉辦第二十屆瑞銀台灣企業論壇。(圖：瑞銀提供)

一年一度的瑞銀證券台灣企業論壇自昨 (23) 日到明天共舉行 3 天，從 2005 年開始至今，該論壇已在台邁入 20 週年，成爲業界頂級論壇之一，今年參與踴躍，有高達 6 成來自歐洲、美國及亞太地區的投資人，參加人數逾 300 位也是歷年之冠。瑞銀證券自 2022 年以來，連續 2 年在台股交易排名首位的外國證券商，顯示其加大投資台灣的力道。 

隨著生成式 Al 的崛起，人工智慧和雲端解決方案加速了全球數位多元轉型，掀起了新一波科技浪潮，台灣在全球供應鏈中處於關鍵地位，科技產業成為全球投資者的焦點。


為期 3 天的 2024 瑞銀證券台灣企業論壇，參與人數為也是歷年之冠，報名參與者超過 300 多位，且其中有 6 成來自台灣以外的地區，台灣則有包括瑞昱、英業達、聯詠、宏碁和 momo 購物網等領先企業，通過小組會議、專題討論、獨家一對一會議交流機會，論壇匯聚業界最具影響力的翹楚，也共同分享最新行業動態。

瑞銀今年特別與台灣證券交易所合作，證交所在本次論壇也參加與國際機構投資人的一對一會議，探討台灣資本市場的演變和前景。

瑞銀證券台北分公司負責人暨營業部門主管宋鼎文表示：瑞銀自 1988 年深耕台灣市場，對這個市場的承諾始終如一。瑞銀證券台灣企業論壇自 2005 年首辦以來，規模顯著成長，也進一步展示瑞銀看重台灣的發展。

宋鼎文補充道，透過團隊上下一心不斷的努力，瑞銀證券自 2022 年以來，連續 2 年在台股集中市場投資交易量排名第一位的外國證券商，落實瑞銀致力推動台灣證券交易生態系的承諾。展望未來，將會繼續致力為客戶提供專業金融產品建議，提供精準的市場動態分析，繼續大力支持台灣證券市場的發展。

瑞銀投資銀行研究部在業界享有盛譽，以其數據驅動的洞察力而聞名，過去 3 年一直處於《機構投資者》亞洲排行榜中的傑出位置，為客戶提供有價值的見解和趨勢，從而提升客戶的競爭優勢。

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