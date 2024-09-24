〈訊舟法說〉小金雞康全電訊動能強勁 看好印度市場持續布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 16:38

‌



訊舟科技資深副總潘良榮表示，公司第二季營收水準上升，獲利表現也相當不錯，呈現年增及季增態勢，其中，子公司康全電訊貢獻最為顯著，占集團營收比重已從去年同期的 20% 大幅提升至 54%，是公司成長的主要動力。

‌



關於康全電訊大客戶 NetComm 破產清算部分，潘良榮表示，康全電訊認列 1.06 億的壞帳，而在 DZS 收購 NetComm 後以及經過兩次債權人協議後，康全已成功獲得債款，估計能與呆債打平，現在也和 network 保持良好關係，目前仍在評估未來合作可能。

潘良榮指出，康全電訊目前已成功進入印度市場，是少數能在當地供貨的廠商，雖然印度客戶的鋪設進度較為緩慢，但長期來看仍具有龐大潛力，預計將成為公司未來的重點市場。

此外，訊舟也積極開拓新產品及新客源，以分散風險。公司正在研發次世代升級產品，並計劃將零售、商用產品帶入印度市場，以擴大業務範疇。

在服務結構方面，康全電訊的電信服務占比 54%，訊舟的零售及商用銷售占 42.6%，其他占 3.4%，比重與去年恰恰相反，隨著未來發展，康全電訊服務站比有望持續提升。