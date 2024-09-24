〈訊舟法說〉小金雞康全電訊動能強勁 看好印度市場持續布局
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 16:38
網通廠訊舟 (3047-TW) 今 (24) 日舉行法人說明會，說明第二季成長因素，在電信部門康全電訊 (8089-TW) 在印度市場的強勁帶動下，營收較去年同期大幅成長 99.1%，達 20.9 億元，毛利率也攀升至 30.8%，訊舟也會持續布局印度市場，帶動集團成長。
訊舟科技資深副總潘良榮表示，公司第二季營收水準上升，獲利表現也相當不錯，呈現年增及季增態勢，其中，子公司康全電訊貢獻最為顯著，占集團營收比重已從去年同期的 20% 大幅提升至 54%，是公司成長的主要動力。
關於康全電訊大客戶 NetComm 破產清算部分，潘良榮表示，康全電訊認列 1.06 億的壞帳，而在 DZS 收購 NetComm 後以及經過兩次債權人協議後，康全已成功獲得債款，估計能與呆債打平，現在也和 network 保持良好關係，目前仍在評估未來合作可能。
潘良榮指出，康全電訊目前已成功進入印度市場，是少數能在當地供貨的廠商，雖然印度客戶的鋪設進度較為緩慢，但長期來看仍具有龐大潛力，預計將成為公司未來的重點市場。
此外，訊舟也積極開拓新產品及新客源，以分散風險。公司正在研發次世代升級產品，並計劃將零售、商用產品帶入印度市場，以擴大業務範疇。
在服務結構方面，康全電訊的電信服務占比 54%，訊舟的零售及商用銷售占 42.6%，其他占 3.4%，比重與去年恰恰相反，隨著未來發展，康全電訊服務站比有望持續提升。
訊舟產品營收占比，消費型設備占 27.7%、 企業用設備占 68.9%、智慧物聯網產品及其他占 3.4%；康全電訊部分，中繼設備銷售比重高達 85%；寬頻用戶端設備占 10.8%；家庭網路設備占 2.7% ；其他占 1.5%。
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