瑞銀：中國8月出口超預期增長 年底人民幣兌美元上看 7.1

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-11 18:46

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美元指數走弱、日元大幅升值、以及市場對美國經濟增長和降息預期發生重大變化，人民幣兌美元近期大幅升值，整個 8 月升值約 1.9%，目前在 7.11 左右波動。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，預測年底人民幣兌美元預測會到 7.1，此外，中國 8 月出口同比增速有所改善，年增達到 8.7%，超乎市場預期。

汪濤表示，如果市場對美國經濟增長和降息的預期再次轉向，或資料表明中國經濟增長面臨更多下行風險，則人民幣會再次面臨貶值壓力。但鑒於瑞銀美國經濟團隊認為美國經濟增長放緩、但不致衰退，美聯儲將在 9 月第一次降息，並且團隊預計中國經濟有望在未來幾個季度的同期比較呈現穩定，故最近將年底人民幣兌美元預測從此前的 7.1-7.2 調整為 7.1。

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在其他經濟數據上也趨於正向，中國 8 月出口同比增速上行至 8.7%，對比 7 月為 7.0%、市場一致預期為 6.6%。瑞銀估算顯示，經季節性調整後的出口環比增長 2.6%，對比 7 月為環比下跌 3.0%。3 個月移動平均的環比增長動能放緩至 0%（7 月為 2.3%），儘管 8 月出口有所反彈，但不足以抵消前幾個月的走弱。實際出口同比增速從 14.3% 改善至 15.4%，出口價格降幅略有收窄。

對 G3 （歐美日）的出口增速連續第三個月上行，儘管去年同期基數小幅上升。對美國的出口同比增速小幅放緩至 5.3%（此前為 7.4%），對歐盟和日本的出口同比增速均有所反彈。對東盟的出口同比增速進一步走弱。相比之下，對非洲、「一帶一路」經濟體和拉美的出口同比增速均有所加快。

目前已公佈的出口資料並未顯示美國大選前出現 “搶出口” 的跡象。對新興市場的出口以及電氣機械出口表現強勁，是推動 8 月出口超預期增長的主要動力。

主要外部調查資料進一步走弱，例如美國 ISM 製造業新訂單指數進一步下滑，以及韓國新出口訂單指數回落。中國最新的財新製造業 PMI 新出口訂單指數也下滑至 50 以下。