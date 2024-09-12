瑞銀看好賀錦麗勝出！美國8月CPI創3.5年新低 建議跨資產類別多元化

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-12 16:06

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今年 8 月份，美國消費者價格指數（CPI）同比增速從上月的 2.9% 放緩至 2.5%，為 2021 年 3 月以來的最低水準；環比上升 0.2%，與預期一致。瑞銀維持對美國大選的情景概率假設不變，經濟將軟著陸、年底前降息達 100 基點，建議投資者應考慮保持跨資產類別的多元化，專注於優質股票和債券，針對昨天 (11) 日舉行的美國大選電視辯論，總體瑞銀認為賀錦麗相對佔據優勢，預測賀錦麗會贏得總統但國會分治的概率為 40%。

美國勞工部昨 (11) 日發佈數據顯示，今年 8 月份，美國 CPI 同比增速從上月的 2.9% 放緩至 2.5%，為 2021 年 3 月以來的最低水準。環比上升 0.2%，與預期一致。8 月核心 CPI 同比增速繼續維持在 3.2%，與市場預期一致；環比上漲 0.3%，高於市場預期的 0.2%，且為 4 個月以來的最高漲幅。CPI 數據令投資者認為美聯儲不會激進降息，因此數據發佈後標普 500 指數早盤最低曾下跌 1.5% 左右。目前市場多數預期美聯儲將在 9 月會議上降息 25 個基點，而非 50 個基點。

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核心 CPI 環比增速提升主要是由於住房價格漲幅提升至 0.5%（6 月和 7 月分別為 0.2% 和 0.4%）。剔除住房後，CPI 通膨整體下行，其中商品價格下跌而服務價格上漲。剔除住房後的核心 CPI 同比和環比僅分別增長 1.6% 和 0.1%。不過 CPI 計算方法中的租金往往滯後實際數據約 12 個月，因瑞銀仍然預計住房通膨或逐漸放緩，從而帶動整體通膨下降。

目前的通脹數據足以令美聯儲在 9 月開啟降息、但未提供充分依據令其大幅降息。9 月 17 日將發佈的零售銷售和工業生產數據也有可能影響美聯儲的利率決議，但瑞銀認為數據不大可能顯著低於預期從而促使美聯儲一次降息 50 個基點。基準情景依然是年內剩餘 3 次會議上合計降息 100 個基點，因此繼續看好投資級公司債和優質企業。

全國獨立企業聯合會 （NFIB）小企業樂觀指數從 7 月的 93.7 降至 8 月的 91.2，低於市場預期的 93.6。這與 7 月的大幅增長相反，該月的信心指數達到自 2022 年 2 月以來的最高水準。8 月的下滑主要是因銷售疲軟，以及對 11 月大選前不確定性的擔憂。NFIB 不確定性指數在 8 月也環比上升 2 點至 92，為 2020 年 10 月以來的最高水準。此外，勞動力短缺繼續對小企業帶來挑戰，40% 的企業主報告稱 8 月有職位空缺。這使更多企業主計畫在未來幾個月內加薪——即便在全國職位空缺越來越少的情況下。

小企業信心的下降凸顯出對選舉、勞動力市場以及收入預期減弱的擔憂，但近期數據反映出消費者支出依然強勁，這應會有助於緩解主要的經濟不利因素。此外，市場現在幾乎肯定 9 月會降息，這或為勞動力市場提供支援，從長遠來看終會利好小企業。在此背景下，瑞銀維持對經濟軟著陸的預期，預計美聯儲將在 2024 年剩餘的三次會議上分別降息，共計 100 個基點。投資者應考慮保持跨資產類別的多元化，專注於優質股票和債券，同時實施對沖策略以管理潛在的市場波動。

距離美國總統選舉日還有八周的時間，兩位候選人都開始向越來越少的中立選民發起積極宣傳。美國副總統賀錦麗和前總統川普在當地時間本週二（11 日）晚登臺進行電視辯論，此前兩人從未見過面。在辯論開始之際簡短握手後，雙方展開了激烈的唇槍舌戰以及富有爭議的辯論。兩位候選人都力爭在競選中尋求優勢。全國民意調查數據表明這場競選已處於白熱化的階段，在關鍵的搖擺州中，兩位候選人的差距非常微弱。

兩位候選人對國家的願景截然不同，二人在經濟、移民、水力壓裂法、墮胎和外交政策上發表了不同的看法。賀錦麗經常直接針對川普發表評論，提出了針對中產家庭減稅和小企業激勵措施的一系列計畫。賀錦麗同時抨擊川普希望為企業、億萬富翁再次減稅，並對海外商品廣泛徵收的關稅並不合理，最終將由美國中產家庭來承擔。相較于賀錦麗，川普獲得了更多的發言時間，但他更多將評論直接指向兩位主持人，並在通脹和邊境安全領域對拜登政府、以及賀錦麗進行重點批判。

美國大選的電視辯論中比較有存在感的常常是一些獨立的瞬間，例如某一方機智的反駁、一小段值得記住的話語、或是一次令人印象深刻的失態。在當下這個注意力持續時間較短且社交媒體盛行的時代，那些瞬間的影響力反而更加持久，因為它們可以在廣告和帖子中被循環播放。這次電視辯論並沒有留下太多這樣的瞬間，但總體上瑞銀認為賀錦麗相對佔據優勢。