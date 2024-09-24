〈外銷訂單〉AI拉動連6紅！8月外銷訂單年增9.1% 近8成廠商看好9月

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 17:45

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經濟部統計處今 (24) 日公布今年 8 月外銷訂單統計達 502.2 億美元，受惠 AI、高效能運算及雲端產業等需求持續，以及消費性電子新品備貨效應，金額為歷年同月第 3 高，年增 9.1%，且寫連續 6 個月正成長紀錄；總計今年前 8 月外銷訂單 3751.1 億美元，年增 3.5%。對 9 月看法，76.2% 廠商預期 9 月份接單接單將較 8 月份增加或持平。

經濟部統計處強調，外銷訂單統計內涵包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者，故並非全部經由我國海關出口，113 年 8 月訂單金額中有 46.9% 在海外生產。

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8 月外銷訂單 502.2 億美元，較上月增加 1.9 億美元或增 0.4%，經季節調整後增 1.1%。與上年同月比較，外銷訂單增加 41.8 億美元或增 9.1%，按新台幣計算增 10.6%。 累計 1-8 月與上年同期比較：1 至 8 月外銷訂單 3,751.1 億美元，較上年同期增加 127.8 億美元或增 3.5%。

統計處綜合分析. 受惠 AI、高效能運算及雲端產業等需求不墜，加上消費性電子新品備貨效應，致 8 月外銷訂單 502.2 億美元，較上月增 0.4%，較上年同月增 9.1%，各大貨品接單多呈正成長。

按貨品別觀察，新興科技應用需求熱絡，帶動資訊通信及電子產品接單成長，分別年增 16.0% 及 13.2%；光學器材因手機新品備貨需求擴增，帶動光學鏡頭接單續增，致年增 5.1%。 傳統貨品隨各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備需求熱絡，加上部分鋼材及金屬製品拉貨動能增溫，石化產品售價上漲及藥品接單成長，致機械、基本金屬及化學品訂單分別年增 4.0%、0.2%、7.7%，惟塑橡膠製品持續受到海外同業產能開出影響，致接單年減 3.2%。

8 月外銷訂單海外生產比 46.9%，較上年同月下降 0.7 個百分點，主因資訊通信產品廠商提升國內生產比重所致。

展望未來，統計處表示，雖全球經濟前景仍受地緣政治風險、美中科技紛爭等不確定因素影響，惟高效能運算、AI 等新興科技應用持續擴增，對我半導體產業及伺服器等供應鏈需求熱絡，且下半年起消費性電子產品進入銷售旺季，備貨需求漸次升溫，均有助於維繫外銷接單動能。