展望Q4 新光投信推SING股債四優組合 績效奏凱歌
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 18:39
聯準會降息後，市場投資氛圍且戰且走，投信法人表示，不論未來美國景氣劇本，是走向利率正常化，或因衰退刺激經濟救市，預估第四季資產配置，宜股債 ETF 雙優搭配，除股票型 ETF 建議鎖定半導體 (Semiconductor)、新能源 (New energy) 等趨勢主題 ETF 外；另外，配置債券 ETF 可以掌握投資等級 (Investment Grade)、且具相對高息的金融債、電信債等券種，組成 SING 股債四優組合，作為第四季布局優質 ETF 教戰守則。
科技趨勢 ETF：看好半導體、電動車長線題材
新光投信量化投資部主管詹佳峯表示，美國經濟有望軟著陸，市場資金重新檢視股票價值，押寶第四季業績題材股，其中，全球半導體股受惠 AI 市場需求驅動，先進技術優勢將磁吸資金挹注，加上歷年 9 月為半導體股價低迷效應刺激，將有機會吸引長線投資人開始低接佈局，搶先在第四季波段行情前卡位。
根據 Bloomberg 統計，近 5 年來，每年 10 月到 12 月第四季表現，費城半導體指數及台灣半導體指數都雙雙告捷，第四季呈現正報酬表現，顯示全球 AI 熱潮助攻、AI 應用推動 IC 製程升級潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠下，持續帶旺台灣 AI 半導體產業維持景氣榮景，具基本面競爭力的台灣半導體股票，倘若 9 月股價跌深，反而湧現難得甜甜價，搭配台灣半導體產業基本面前景看俏，預估第四季仍有望恢復有基之彈。
至於電動車市場，機構法人仍看好全球電動車產業成長趨勢明確，未來更多平價電動車款上市，搭配車廠祭出促銷方案降價，未來電動車繼續朝往「全自駕」發展，AI 加速全球車用電子配備轉型升級，預估未來電動車操控效能、乘座體驗將不同以往，均有助於全球電動車銷售滲透率持續拉升，繼續刺激銷售動能持續向上，電動車 ETF 股價中長線仍大有可為。
固定收益 ETF：鎖定中長天期 + 投資等級產業債
新光投等債 15+(00775B-TW)ETF 經理人王韻茹表示，目前美國通膨降溫、企業獲利成長持續，經濟有望維持軟著陸情況下，第四季資產配置建議，可以選擇中長天期債券 ETF，及搭配股票型資產，採「股 + 債」資產配置策略，作為降息循環期間，資產穩健增值為優先考量，好處是兼顧股債獲利機會，亦可分散單一資產過度集中的波動風險。
理財專家表示，投資債券 ETF 最怕遇上景氣轉差、企業財報不佳、發行債券標的出現調降信評、甚至違約等地雷事件，投資人宜在降息期間，聚焦在具投資等級評等的債券，並從中挑選以投資等級中較低評級 (BBB) 為主，透過 BBB 等級債券信評配比，可以適度承擔債券信用風險，還能透過債券利差來加強債券資本利得與債息收入。
最後，新光投信建議，投資人選擇債券 ETF，配息才是最後考慮因素，尤其是過度強調配息水準的債券 ETF，如果投組債券標的一旦出現信用品質不佳，引發標的流動性風險，未來將會影響配息率高低，投資人不可不慎，建議投資人篩選債券 ETF，仍以投資等級為主，搭配存續期間採中長天期的債券標的，甚至鎖定具相對高息優勢的金融產業債、電信產業債等，才能把握降息送分題，參與債市降息後升勢。
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