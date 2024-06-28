外資賣超65億元針對ETF換股操作 買超00940逾10萬張最多

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 19:14

台股今 (1) 日上沖下洗，小漲 26 點收 23058 點，外資賣超 65 億元，但台指期回補空單 594，淨空單降至 2.59 萬口；外資今日針對 ETF 換股操作，買超最多的是元大台灣價值高息 (00940) 10.17 萬張。

除了 00940 外，外資也賣超群益灣精選高息 (00919)4.85 萬張、統一高息動能 (00919)2.58 萬張、大華優利高填息 (00918)1.13 萬張，以及國泰永續高股息 (00878)8674 張等 ETF。

個股方面，外資買超新光金 4.35 萬張最多、其次為國泰金 2.68 萬張，以及航空雙雄長榮航 2.48 萬張、華航 7224 張，另有陽明 9361 張；電子股則有旺宏 1.79 萬張、日月光投控 1.18 萬張，以及訊舟 8958 張、臻鼎 - KY 8735 張等。

外資賣超最多是群益 ESG 投等債 20+ 9.27 萬張、國泰 20 年美債 3.59 萬張、元大美債 20 年 2.39 萬張、復華台灣科技優息 (00929)2.09 萬張、國泰 10 + 金融債 1.46 萬張、元大高股息 (0056)1.31 萬張，以及元大投資及公司債、中信優息投資級債等各萬張。