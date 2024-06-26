96萬受益人注意！00940首次配息估0.05元 年化配息率近6%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 17:25

96 萬名受益人注意！元大台灣價值高息 (00940-TW) 成立後首次配息公告，每受益權單位預估配發 0.05 元，以今 (26) 日收盤價 10.2 元推算，年化配息率為 5.88%，未來將在 7 月 9 日公告確定配息金額，7 月 11 日除息，7 月 10 日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為 8 月 1 日。

00940 於上市掛牌當周至 6 月 21 日，投資人數自 70.8 萬成長至 96.3 萬，發行單位數亦呈增加，顯示投資人持續加碼買進，伴隨淨值成長，最新規模並來到 1883 億元，即將成為最新一檔規模站上 2000 億的高股息 ETF。

針對 00940 首次預估配息公告，元大投信說明，00940 可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以 00940 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而 00940 至 6 月 26 日收盤淨值為 10.23 元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於 ETF 帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。