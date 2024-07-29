東元印度電動巴士系統採中鋼產品 明年Q1量產交貨

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 17:07

東元 (1504-TW) 日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動動力系統訂單，並簽訂合作意向書後，今 (29) 日宣布進一步確認，將採用中鋼 (2002-TW) 供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元在印度市場的供貨，預計明年第一季量產出貨。

東元電機機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，東元與中鋼合作，將有助於穩定產品的品質，並可望進一步提高在印度電動車動力系統市場的占有率。

東元在 2022 年 3 月通過國產化巴士認證，成為全台首家取得 DMIT 的合格供應商，其中用於動力系統的自黏鐵芯，即是採用中鋼開發的自黏塗膜電磁鋼為材料，未來東元也將持續使用中鋼產品。

中鋼則提到，將協助旗下子中鋼印度公司在當地開發、生產馬達用高效能自黏電磁網，除了提供東元在地化的材料，同時也能攜手搶攻印度日益擴大的電動車商機。

東元指出，與中鋼已為長期合作的夥伴關係，雙方在 2007 年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於 2013 年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場。