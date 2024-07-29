東元印度電動巴士系統採中鋼產品 明年Q1量產交貨
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-29 17:07
東元 (1504-TW) 日前宣布印度分公司 TEMICO 獲電動動力系統訂單，並簽訂合作意向書後，今 (29) 日宣布進一步確認，將採用中鋼 (2002-TW) 供應動力系統的自黏塗膜電磁鋼產品，助攻東元在印度市場的供貨，預計明年第一季量產出貨。
東元電機機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶表示，東元與中鋼合作，將有助於穩定產品的品質，並可望進一步提高在印度電動車動力系統市場的占有率。
東元在 2022 年 3 月通過國產化巴士認證，成為全台首家取得 DMIT 的合格供應商，其中用於動力系統的自黏鐵芯，即是採用中鋼開發的自黏塗膜電磁鋼為材料，未來東元也將持續使用中鋼產品。
中鋼則提到，將協助旗下子中鋼印度公司在當地開發、生產馬達用高效能自黏電磁網，除了提供東元在地化的材料，同時也能攜手搶攻印度日益擴大的電動車商機。
東元指出，與中鋼已為長期合作的夥伴關係，雙方在 2007 年開始申請及完成「馬達研發科專計畫」，並於 2013 年共同成立「聯合實驗室」，結合雙方的技術優勢與市場資源，共同拓展國內外電動車市場。
展望未來，東元表示，雙方將持續提高馬達產品的國際競爭力，朝開發更大型的高速直驅馬達及氫能壓縮機馬達等高效綠能產品目標前進。
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