【盤面熱點】盤勢震盪，光通訊股成熱點，是來真的？

鉅亨研報 2024-09-24 11:52

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一、台股季線停看聽，光通訊、軸承中小型股藉機奮起

上週五 (2024/09/20) 美股三巫日，約 5.1 兆美元的指數、股票和 ETF 期權同日到期，終場道瓊再創歷史新高，其餘三大指數皆收黑。

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華爾街日報傳 Qualcomm 近日可能表態有意收購 Intel，市場觀望對護國神山等科技股的影響，週一 (2024/09/23) 台股開平高盤，由於季線兵臨城下，投資人交投謹慎，早盤成交量縮，資金轉進不佔權值的個股，讓盤面上利基型中小型股活躍演出。

二、無畏盤勢震盪，多檔光通訊股延續創高走勢

造就近期光通訊股價熱絡的因素仍圍繞在當紅炸子雞 AI 上，高速傳輸的矽光子技術具備省電優勢，並成為重要的 AI 技術關卡之一，加以龍頭廠商積極推動制定產業標準。另一方面，相對其他 AI 股籌碼凌亂，具備矽光子題材的光通訊股如聯亞、聯鈞、華星光、六方科 - KY 等除了題材外，籌碼相對整齊，本月股價以正斜率角度向上，更有…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、重要光通訊概念股操作面的看法