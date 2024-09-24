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台股

【盤面熱點】盤勢震盪，光通訊股成熱點，是來真的？

鉅亨研報 2024-09-24 11:52

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【盤面熱點】盤勢震盪，光通訊股成熱點，是來真的？(圖:shutterstock)

一、台股季線停看聽，光通訊、軸承中小型股藉機奮起

上週五 (2024/09/20) 美股三巫日，約 5.1 兆美元的指數、股票和 ETF 期權同日到期，終場道瓊再創歷史新高，其餘三大指數皆收黑。


華爾街日報傳 Qualcomm 近日可能表態有意收購 Intel，市場觀望對護國神山等科技股的影響，週一 (2024/09/23) 台股開平高盤，由於季線兵臨城下，投資人交投謹慎，早盤成交量縮，資金轉進不佔權值的個股，讓盤面上利基型中小型股活躍演出。

早盤較具族群性者包括光通訊、軸承、跌深的散熱等，其中早盤的光通訊股聯亞 (3081-TW) 攻上漲停、聯鈞 (3450-TW)、華星光(4979-TW)、波若威(3163-TW) 等也都出現不小的漲幅。

二、無畏盤勢震盪，多檔光通訊股延續創高走勢

本月初光通訊妖股六方科 - KY(4569-TW) 一路創下新高，我們曾撰文討論對光通訊類股的影響，並提出題材面與順勢操作的想法，即便部分個股曾遭受處置交易的影響，大致上相關類股走勢與原先想法方向一致。

目前台灣重要的光通訊概念股包括六方科 - KY、華星光、正淩、眾達 - KY、聯鈞、聯亞、上詮 (3363-TW)、波若威、光聖等 (6442-TW)。

造就近期光通訊股價熱絡的因素仍圍繞在當紅炸子雞 AI 上，高速傳輸的矽光子技術具備省電優勢，並成為重要的 AI 技術關卡之一，加以龍頭廠商積極推動制定產業標準。另一方面，相對其他 AI 股籌碼凌亂，具備矽光子題材的光通訊股如聯亞、聯鈞、華星光、六方科 - KY 等除了題材外，籌碼相對整齊，本月股價以正斜率角度向上，更有…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

三、重要光通訊概念股操作面的看法

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