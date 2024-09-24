鴻海新車款Model D 攜手義大利Pininfarina共同設計

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 16:09

‌



鴻海 (2317-TW) 科技日將於 10 月 8、9 日登場，預計將發表新車款 Model D，而鴻海今日也透露，該車款是攜手義大利汽車設計公司賓尼法利納 (Pininfarina) 合作打造。

根據鴻海董事長劉揚偉先前透露，Model D 車長定位將介於跨界休旅的 Model C 與豪華轎車 Model E 之間。根據鴻海釋出的預告影片，業界推估，Model D 可能是比 Model C 大一點的 SUV 車款或是 MPV。

‌



據了解，賓尼法利納成立於 1930 年，為義大利頂尖汽車設計公司，為法拉利、瑪莎拉蒂、賓士 AMG 等廠牌設計多款經典車款，為包括大型房車、豪華轎車、中型和小型轎車，還有混合動力和純電動車提供客製化設計。