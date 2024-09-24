Sea全球儲備幹部徵才開跑 年薪逾150萬元接軌星國

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-24 11:02

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在全球化就業浪潮下，蝦皮購物母集團 Sea 集團今 (24) 日宣布第二屆「Sea 全球儲備幹部菁英計畫」徵件開跑，薪資條件接軌新加坡市場，年薪超過 150 萬元。

Sea 去年首推「Sea 全球儲備幹部菁英計畫 」(Sea Global Management Associate Program) ，吸引全球超過 2 萬名申請者報名。

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Sea 集團旗下擁有電商平台蝦皮購物、遊戲開發公司 Garena、數位金融服務 SeaMoney， 菁英計畫推出三大事業體專案參與、跨國輪調機會、高階管理層指導等，共三大方向培育，薪資條件也接軌新加坡市場，年薪超過 150 萬元。

蝦皮購物資深執行總監梁日威表示，台灣是 Sea 布局全球市場的重要人才庫，去年首度推出計畫，即有台灣菁英成功於新加坡入職，期待有更多對科技業有熱情的新星在本計畫脫穎而出，並讓世界看見台灣人才實力。