Q4景氣內熱外溫！65%老闆要加薪 九成二企業急徵才均薪43791元創12年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-24 10:48

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景氣持續復甦，yes123 求職網今 (24) 日公布「龍年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」結果，顯示資、勞方「樂觀度」皆為連 4 升，各創下 37 季、14 季來的新高。企業平均提供的起薪條件 43,791 元，續創 12 年同期新高。且有 65% 老闆打算調高員工薪資，有九成二企業要擴編徵才，顯示 Q4 景氣內熱外溫。

根據 yes123 求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅上揚。即使還有 51.2% 持平看待，樂觀的比例為 37.9%，悲觀的佔 10.9%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為 + 27%，去年同期則為 + 18.5%，相較上一季「淨樂觀比例」是 + 26%：「樂觀度」連四升，更創下 37 季的新高。

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相形之下，對於 Q4 景氣，上班族比較保守面對。持平看待的有 54.3%，樂觀的佔 26.9%，悲觀看待的有 18.8%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為 + 8.1%，去年同期則為 + 0.7%，相較 Q3 調查為 + 6.9%：「樂觀度」也連四升，並創下 14 季的新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，一方面內需廠商業績持續回升，另一方面外銷接單反彈，可惜各行各業仍存在缺工問題，也讓企業擴張腳步受限，因此資方面對未來營運，態度顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。

對於接下來的薪酬規劃，調查顯示，合計有 64.8% 的企業透露，在今年第四季有加薪計畫，而且又分成：44.5% 計畫「績效加薪」；僅有 20.3% 計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在 4.2%。因此 Q4 資方預估調薪的比例，明顯多於去年同期的 53.6%，更創下 12 年以來新高。

整體來說，有九成二 (92.2%) 的企業透露，在今年第四季有徵才計畫，雖然略少於 Q3 招募比例 93.1%，但多過去年 Q4 的 90.2%，更創下 12 年以來同期新高。

在可複選情況下，今年第四季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成了：63.7% 屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也佔 44.1%；屬於「產線作業員」部分的有 33.8%；屬於「儲備幹部」的佔 27.1%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有 25.7%。

進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？本次調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在 43,791 元，明顯高於前季 (Q3) 調查時的 39,794 元，也多於去年 Q4 的 42,299 元，續創 12 年同期新高。

解讀本次調查數據，楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第四季屬於「內熱外溫」：從百貨週年慶到聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工問題，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。