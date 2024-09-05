〈金融業徵才〉想捧金飯碗嗎？合庫釋百名職缺起薪39800 不限商管背景

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 11:50

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合庫銀行繼 113 年上半年徵才成功吸引大量優秀人才加入後，再度重磅出擊，釋出一般金融人員的百名職缺，不限商管背景，剛踏入職場的新鮮人或想要挑戰自我、尋求更大成長的在職人士，都歡迎挑戰，報名自今 (5) 日起至 18 日截止。

合庫銀表示，此次徵才主打「一般金融」人員，起薪高達 39,800 元。報名時間從 113 年 9 月 5 日開始到 18 日截止，筆試將於 10 月 5 日在台北、台中及高雄三地同步舉行，11 月 3 日進行口試，最終錄取名單預計於 11 月上旬公布。

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合庫在國內外擁有近 300 家據點及超過 8,000 名員工，以穩健經營著稱，薪資待遇和福利更是業界翹楚，這讓合庫成為許多金融求職者的首選。不僅如此，合庫還特別為新鮮人設計了加速晉升機制，表現突出的新進同仁最快一年就能升等。公開透明的升等制度，結合豐富的人才培訓和外派海外機會，讓年輕人在合庫可以擁有更多的機會及更廣闊的職涯發展空間。