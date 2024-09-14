政院拍板！最低工資28590元明年1/1實施 受惠本勞152.7萬人、外勞36.8萬人

針對勞動部 5 日提報最低工資審議委員會針對明（2025）年最低工資審查結論一案，行政院發言人李慧芝昨（13）日表示，院長卓榮泰已核定每月最低工資為新臺幣 28,590 元，每小時最低工資為 190 元，將自明年 1 月 1 日實施，卓院長並感謝最低工資審議委員會在考量勞工生活需求以及產業財務負擔後作出結論，也讓經濟發展的果實能與勞工共享。



李慧芝指出，此次最低工資的調整，係首次依據甫施行之「最低工資法」程序，由最低工資審議委員會按照法律規定參採消費者物價指數 (CPI) 年增率擬訂調整幅度等標準，就最低工資調整金額進行審議並提出調整建議，本次會議審查結論即由現行每月基本工資 27,470 元，調整為 28,590 元，現行每小時基本工資 183 元，調整為 190 元，行政院已依此調整建議核定，並自明年 1 月 1 日實施。



李慧芝補充，明年度調升最低工資，有關每月最低工資部分，預估約有 189.5 萬名勞工（本勞 152.7 萬人，外勞 36.8 萬人）受惠；每小時最低工資部分，預估約有 67.68 萬名本國勞工受惠。