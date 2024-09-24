盤中速報 - Arkham大漲26.72%，報1.46美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-24 00:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內漲幅超過26.72%，最新價格1.46美元，總成交量達0.39億美元，總市值3.30億美元，目前市值排名第 96 名。
近 1 日最高價：1.47美元，近 1 日最低價：1.13美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.56%
- 近 1 月：-8.47%
- 近 3 月：-33.37%
- 近 6 月：-55.53%
- 今年以來：+94.07%
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