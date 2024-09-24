緊急陳情！中國「價格戰」導致新車市場損失5,900億

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 08:30

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中國汽車流通協會周一（23 日）表示，近段時期收到大量會員企業反映，「價格戰」等因素帶來的汽車市場劇烈變化，導致汽車經銷商深陷泥潭，面臨資金流動性極度緊張。

據《財聯社》報導，該協會隨即展開廣泛調查，儘可能全面反映當前汽車經銷商面臨的資金困境和關停風險，並據此向政府有關部門正式遞交《關於當前汽車經銷商面臨資金困境和關停風險相關情況的緊急報告》。

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這份報告指出，汽車經銷商現階段面臨兩大問題：

一是消費不振和廠家批發量的雙重壓力，導致經銷商的庫存維持在高峰，而經銷商為了降低資金壓力和融資成本，被迫低價拋售求生。

二是「價格戰」使得進銷倒掛嚴重，經銷商賣得越多，虧得越多，同時又面臨融資到期履約困難壓力，面臨經營回款斷流，資金鏈斷裂風險陡增。目前經銷商現有流動資金維持時間已被壓縮至極限。

中國汽車流通協會「市場脈搏」監測數據顯示，截至今年 8 月，經銷商進銷倒掛數據最高已達 - 22.8%，較去年同期進一步擴大 10.7 個百分點。

據協會專家分析，今年 8 月，新車市場整體折扣率為 17.4%，今年 1～8 月，「價格戰」已致使新車市場整體零售累計損失人民幣（下同）1,380 億元（新台幣 5,900 億元）。

「上個月價格最高那會兒，i3 全包落地價到過 25 萬元以上，現在降到了 21 萬元多，而且還有南山區的補貼，加起來已經接近 6 月份的最低價了。」在深圳市南山區一家寶馬 4S 店，銷售人員指著寶馬 i3 系列表示。

這代表寶馬 i3 車型在一個多月的時間內降價約 4 萬元。

上述銷售人員提到的「南山區的補貼」，是南山區商務局舉辦的 2024 年「愛車南山購」之「南山好車節」分項促消費活動，對新購車輛進行補貼，活動時間從 9 月 15 日持續到 12 月 31 日，補貼總額有 1 億元。

據《證券時報》報導，戰略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創始人詹軍豪表示：「寶馬 4S 店重返價格戰的行為，是市場壓力下的策略調整。在宣布退出『價格戰』後，寶馬車型價格回調，但銷量的大幅下滑超出了預期，顯示出市場對價格敏感度較高。為挽回市場份額，寶馬 4S 店不得不重新採取降價策略。這一轉變凸顯了汽車市場競爭的激烈程度。」