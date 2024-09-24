search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

華為三折機Mate XT黃牛價雪崩 從加價10萬到僅加４,000

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-24 12:05

cover image of news article
華為三折機Mate XT黃牛價雪崩，從加10萬到僅加４,000。（圖：第一財經）

中國華為 9 月 20 日正式開賣的全球首款三折螢幕手機 Mate XT，黃牛價出現雪崩，從加價人民幣（下同）6、7 萬，甚至 10 幾萬，暴跌至加價 4,000、2,000 元。

據《快科技》周二（24 日）報導，相關博主曬出的華強北 Mate XT 黃牛價顯示，9 月 22 日，黑色 16+512G 版本售價 26,800 元，黑色 16+1T 版 28,800 元，紅色版 35,800 元。對比官網價格，分別加價 4,900 元、4,801 元和 11,801 元。


某二手交易平台上的訊息也顯示，目前 Mate XT 手機加價確實已經沒早前那麼「離譜」。黑色各版本平均加價 6,000 元左右，紅色各版本相對更貴，加價 10,000 至 13,000 元。

另據山東《海報新聞》報導，廣州佛山一名經營手機回收生意的博主說，Mate XT 手機價格崩得太快了，價格跟「跳樓機」一樣，1 個小時一個價錢。目前黃牛只願意回收紅色版本，能加價人民幣 10,000 元上下出售，黑色版本則壓根兒沒人敢收。

相關人士表示，Mate XT 黃牛價雪崩的原因，包括以下兩點：

一是普通消費者對這種形式的智慧手機接受程度不高，或者說這種手機的目標消費人群不廣泛。對普通用戶來說，日常生活使用上對三折機的需求不大。

二是價格確實不親民。作為華為高端產品，即使按照官方原價，2 萬元起售價也絕非普通消費者承擔得起。

文章標籤

華為三折機黃牛

相關行情

台股首頁我要存股
上證指數2814.29742.38%
人民幣/美元0.1421750.28%
雪崩代幣27.18-1.63%

延伸閱讀


Empty