遠傳為慈濟大學打造AI校務助理 助國際生更快融入校園
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 18:34
遠傳 (4904-TW) 今 (23) 日指出，與慈濟大學合作，以生成式 AI 技術打造校務問答機器人，如同 AI 校園助理，提供國際生即時英文問答及翻譯服務，協助國際生可以更快融入校園生活。
目前慈濟有近 400 位國際生，來自馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度等 20 多個國家，由遠傳協助在微軟 (MSFT-US)Azure 雲端建置國際生專屬的 AI 校務問答機器人，透過生成式 AI 技術，以文字即時回應，讓國際生可以更方便取得校務相關資訊。
遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，與慈濟合作已久，2020 年與花蓮慈濟醫院合作推出 5G 遠距醫療服務，此次再與慈濟大學攜手打造智慧校園。未來 AI 機器人應用也可望擴大至其他科技與單位，提供更全方位的服務。
慈濟大學副校長戴昌賢則指出，此次透過教育部國際專章計畫，與遠傳合作建置 AI 系統，提供國際學生更即時的服務，幫助學生更快適應校園生活，提升學習成效。
胡德民提到，透過遠傳大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 技術堆動數位轉型，為台灣唯一電信業微軟授權解決方案的合作夥伴 (LSP)。過去遠傳已在數位治理、優化服務導入生成式 AI，並積極協助企業、公部門、醫院及校園合作，協助善用生成式 AI 優化營運，提高生產力。
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