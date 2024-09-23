遠傳為慈濟大學打造AI校務助理 助國際生更快融入校園

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 18:34

‌



遠傳 (4904-TW) 今 (23) 日指出，與慈濟大學合作，以生成式 AI 技術打造校務問答機器人，如同 AI 校園助理，提供國際生即時英文問答及翻譯服務，協助國際生可以更快融入校園生活。

目前慈濟有近 400 位國際生，來自馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、印度等 20 多個國家，由遠傳協助在微軟 (MSFT-US)Azure 雲端建置國際生專屬的 AI 校務問答機器人，透過生成式 AI 技術，以文字即時回應，讓國際生可以更方便取得校務相關資訊。

‌



遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，與慈濟合作已久，2020 年與花蓮慈濟醫院合作推出 5G 遠距醫療服務，此次再與慈濟大學攜手打造智慧校園。未來 AI 機器人應用也可望擴大至其他科技與單位，提供更全方位的服務。

慈濟大學副校長戴昌賢則指出，此次透過教育部國際專章計畫，與遠傳合作建置 AI 系統，提供國際學生更即時的服務，幫助學生更快適應校園生活，提升學習成效。