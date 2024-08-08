〈遠傳法說〉多箭齊發Q2獲利登9年同期新高 EPS 0.86元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-08 17:34

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遠傳 (4904-TW) 今 (8) 日召開法說會指出，受惠用戶穩定升級 5G、預付卡業務成長、新經濟營收擴大，同時合併亞太電信效益發酵，推升遠傳第二季財報表現，稅後純益達 31.1 億元，年增逾 1 成，登上 9 年以來同期新高，每股純益 0.86 元。

遠傳第二季營收 249.7 億元，年增 15.1%，連續 15 季呈現正成長；EBITDA 89.4 億元，年增 13%，寫下歷史新高；稅後純益 31.1 億元，年增 12.3%，登 9 年同期新高，每股純益 0.86 元。

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遠傳指出，受惠合併亞太電信擴大經濟規模綜效，加上用戶穩定升級 5G，今年上半年月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 逐月遞增。5G 月租型用戶滲透率達 40.5%，帶動第二季行動服務營收年增 18.3%。此外，今年上半年固網業務包括固網數據服務、遠傳雲端機房 (IDC) 等營收年增高達 32%。

遠傳補充遠亞網路整併進度，今年第一季即完成基站整併作業，在基地台汰舊換新的同時，達成節能省電、擴大網路涵蓋多重效益。下一階段將著眼於整併亞太電信的核心網路，最大化投資經濟效益。

新經濟業務方面，今年上半年新經濟營收年增 10%，其中企業客戶部分，微軟 (MSFT-US) 授權解決方案夥伴資格 (LSP) 相關業務合約金額年增高達 3.1 倍；智慧資通訊解決方案與雲端業務的營收年增 18%，獲利年增 36%。