安勤將參加北美Embedded World 展出AI及多元IoT應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 18:21

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工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，將參加於 10 月 8 日至 10 日在美國德州奧斯汀會議中心舉行的首屆 Embedded World North America，展出分辨式 AI、物聯網、人機界面 (HMI)，以及電子紙等解決方案。

安勤過去持續參加德國及中國 Embedded World，此次參展 Embedded World North America，將展出展示具生產力及實用性的 AI 和物聯網解決方案。安勤科技的美國子公司位於新澤西州，為北美地區的客戶提供本地化服務。

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在 AI 視覺領域，安勤表示，安全性是解決方案提供商的關注重點，公司透過高效且易於部屬的架構，利用 AI 提升職場安全，不僅提供各種尺寸和性能的先進計算平台，還提供搭載 Intel 和 AMD 平台的伺服器主機版，以滿足客戶的性能需求。

物聯網解決方案，安勤提供多種類型的工業主板、單板電腦 (SBC) 和不同尺寸的系統模組 (SoM)，也提供專為邊緣計算和嚴苛環境設計的嵌入式系統，滿足不同行業市場及應用領域多樣化客戶的需求。

人機界面 (HMI) 解決方案上，安勤與合作夥伴提供各類用途的觸控面板電腦，包括工廠、辦公室、醫院、零售空間及家庭整合。這些智能觸控面板電腦不僅能優化並個性化您的環境，還能在不同應用中簡化工作流程及控制過程。