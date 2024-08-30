數發部攜手Google、LINE及Meta 強化網路防詐措施
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 17:57
數發部今 (30) 日攜手 Google(GOOG-US)、LINE 以及 Meta(META-US)，共同強化網路防詐措施，透過公私協力，打擊網路詐騙，並提升網路安全，構築更安全、更透明的數位環境。
數發部林宜敬次長指出，今年 7 月底通過的「詐欺犯罪危害防制條例」將賦予網路廣告平臺業者防詐義務，未來數發部將與業者透過公私協力機制，強化網路詐騙廣告的下架機制，以保障民眾的財產安全，建構安心的數位生活環境。
此外，數發部也開發全新數位防詐工具「網路詐騙通報查詢網」，目前正進行內部封閉測試中，預計今年第四季上線，上線後將提供民眾通報詐騙網址的服務。
Google 自 2020 年起在全球推出廣告主驗證計畫 (廣告實名制)，由於金融廣告易遭濫用，2022 年進一步在台灣推出金融廣告驗證，只允許受台灣監管機構授權的單位刊登金融服務的廣告。
此外，Google 也在 2023 年推出「廣告資訊公開中心」，並透過「廣告放送量受限政策」降低不肖人士以新帳號放送大量廣告的可能性。
LINE 則是嚴格管理站內廣告的直接投放，僅允許經金管會核准的金融機構投放投資商品廣告。2023 年起，主動偵測並處置涉及金融投資詐騙的高風險帳號，更建立合作通道，截至 2024 年 7 月底，已停權 1.04 萬個涉詐帳號。
另外，LINE 也在 1 對 1 與群組聊天室、個人檔案、LINE 社群，與 LINE 官方帳號的單向溝通情境，加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，並透過 LINE TODAY 台北電影節直播等平臺積極協助數發部宣導防詐教育。
至於 Meta 則是積極與數發部合作，在五大面向上全面開展防詐措施。首先是運用 AI 技術偵測與移除詐騙內容；其次為快速下架由政府部門通報的詐騙廣告；第三是與台灣執法機關合作；第四為要求金融服務業廣告主需完成身分驗證，讓民眾可以一眼識別廣告出資者；最後是與政府機關與非營利組織長期推動全民防詐教育與宣導。
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