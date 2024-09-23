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創惟8月獲利年增22% 下半年營運看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 16:38

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筆電示意圖。（圖：REUTERS/TPG）

IC 設計業者創惟 (6104-TW) 今 (23) 日公布自結 8 月稅後純益 0.28 億元，年增 22%，每股稅後純益 0.31 元，累計前 8 月稅後純益 1.46 億元，年增 143%，每股稅後純益 1.61 元，已優於去年全年。

創惟受惠大客戶新專案量產，近期營收逐步走高，法人看好，創惟第三季營收可望優於上季，第四季也有機會持平至小增，且隨著庫存去化告一段落，庫存提列損失影響將淡化，有助後續毛利率回到 48-50% 區間內。


展望明年，創惟看好，明年 PC 銷量預估將優於今年，加上 AI PC 問世，將有助公司產品出貨，且公司投入 USB4 Redriver 開發，預計明年上半年將量產，陸續導入主機板、筆電以及消費型電子等。

創惟也在今日公告部份資訊系統遭受駭客攻擊。公司發現網路傳輸異常、部份伺服器遭攻擊後，資安單位立即啟動防禦復原機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，目前資訊系統陸續恢復中，目前評估對公司營運無重大影響。

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創惟USB4資安網路攻擊駭客

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