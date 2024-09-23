出國收不到手機OTP簡訊好困擾？兆豐銀：一招可解 上機前做這個動作

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-23 12:27

‌



不少民眾在國外刷卡時，常因為換了網卡，結果收不到 OTP 密碼簡訊，導致交易失敗，無論是出國旅遊上網訂購票券，或是國外出差想網購，一旦沒有事先開通原手機門號的電信漫遊，刷卡時就會無法收到銀行發送的 OTP 密碼簡訊，導致交易失敗，對此兆豐銀行提供解方，其實只要在出國前致電客服中心，就可以同步開啟 email 收取 OTP 密碼。

兆豐銀行表示，只要出國前連絡信用卡客服開通 email 收取 OTP 密碼權限，如此一來，只要在國外有網路的地方，就不用怕簡訊發送失敗，直接開啟 email 就能收到 OTP 密碼，完成交易，倘若出國前真的忘記申請，兆豐銀行也提醒卡友可以透過智能客服輸入「WEB CALL」，就可直接撥打免費網路電話給客服中心，完成申請。

‌



在信用卡網路交易 3D 安全驗證機制中，除了開通 email 收取 OTP 密碼外，兆豐銀行也建議卡友可以多加利用「兆豐身分認證 App」金融 FIDO 來完成驗證，只要註冊完成，卡友進行線上刷卡交易時，系統就會立即發送「兆豐身分認證 App」推播通知，憑人臉或指紋驗證成功，就能迅速完成交易，過程中還能保障兆豐卡友在網路上交易的安全，免輸入 OTP 密碼，不怕密碼外洩，即便人在國外網購刷卡也沒問題，不需擔心錯失驗證簡訊。