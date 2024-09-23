〈焦點股〉益登遭判賠9.69億元 一度重挫9%回測半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 12:33

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益登 (3048-TW) 與和碩 (4938-TW) 因製造產品異常衍生糾紛，訴請仲裁庭裁決，仲裁結果判定益登需支付和碩 3023 萬 6137 美元，相當於新台幣 9.69 億元，益登也預計採取後續法律行動捍衛權益，不過今日股價仍一度大盤逾 9%，回測半年線支撐。

益登指出，由於和碩所製造之產品發生異常，其組成零件內含公司所經銷原廠之電子產品，因此和碩於 2023 年 1 月向中華民國仲裁協會提出仲裁以釐清和碩與益登雙方之權責。

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益登上周五接獲中華民國仲裁協會仲裁判斷書，仲裁庭判斷益登需支付和碩 3023 萬 6137 美元，相當於新台幣 9.69 億元，以及自 2023 年 7 月 15 日起，至清償日止按年利率 5.2% 計算之利息。仲裁費用由和碩負擔 52%，其餘由益登負擔。和碩公司其餘請求駁回。