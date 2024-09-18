search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

4檔台股ETF換股開獎！00934 13進13出轉抱電子股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 19:18

cover image of news article
4檔台股ETF換股開獎！00934 13進13出轉抱電子股。(圖：shutterstock)

臺灣指數公司今 (18) 日公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數之成分股定期審核結果，其中，有暴力配息之稱的中信成長高股息 (00934-TW) 此次 13 進 13 出，可看出開始棄金融、傳產，重新擁抱電子股，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 則調整 2 檔成本股，備受市場關注的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 並無變動。

臺灣指數公司表示，本次成分股納入和刪除之變動，自 9 月 18 日 (星期三) 交易結束後生效，亦即自 9 月 19 日 (星期四) 起生效。


00934 追蹤指數共有 50 檔成分股，本次新增成分股 13 檔，換股比約 26%，分別為三陽工業 (2206-TW)、廣達 (2382-TW)、創見 (2451-TW)、可成 (2474-TW)、健鼎 (3044-TW)、材料 - KY(4763-TW)、天鈺 (4961-TW)、亞翔 (6139-TW)、啟碁 (6285-TW)、環球晶 (6488-TW)、南電 (8046-TW)、群聯 (8299-TW)、豐泰 (9910-TW)。

成分股刪除 13 檔分別為亞泥 (1102-TW)、瑞昱 (2379-TW)、國產 (2504-TW)、長榮航 (2618-TW)、京城銀 (2809-TW)、遠東銀 (2845-TW)、國票金 (2889-TW)、遠百 (2903-TW)、欣銓 (3264-TW)、大聯大 (3702-TW)、遠雄 (5522-TW)、群益證 (6005-TW)、億豐 (8464-TW)。

新光臺灣半導體 30 ETF 追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數，此次新增成分股 2 檔，分別為精材 (3374-TW)、旺矽 (6223-TW)，成分股刪除 2 檔則為新唐 (4919-TW)、愛普 *(6531-TW)，換股比例約為 6%。

 

文章標籤

台股ETF換股

相關行情

台股首頁我要存股
愛普282-3.26%
瑞昱465-0.64%
新唐78.9-2.71%
旺矽767-2.79%
精材233-2.51%
億豐477-0.63%
群益證20.55-1.20%
遠雄761.47%
大聯大73.6-0.94%
欣銓59.5-4.19%
遠百26.5-0.93%
國票金14.8-2.95%
遠東銀13.55-1.09%
京城銀51.3-2.29%
長榮航36.20.84%
國產56.50.36%
亞泥44.8-0.44%
材料-KY8753.67%
群聯478.5-1.75%
南電1330.00%
環球晶457-0.87%
啟碁114.5-1.72%
亞翔209.50.24%
天鈺250-3.29%
豐泰143.52.14%
健鼎194.5-0.51%
可成236.50.21%
創見99.30.30%
廣達250-1.57%
三陽工業75.42.45%
群益台灣精選高息24.02-0.29%
新光臺灣半導體3017.05-1.73%
復華台灣科技優息18.95-0.73%
中信成長高股息18.81-0.79%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.43
加權指數法興(售) 槓桿5.16

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
新唐

95.24%

勝率
偏弱
愛普*

74.07%

勝率

#波段回檔股

偏弱
新唐

95.24%

勝率
偏弱
愛普*

74.07%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
愛普*

74.07%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
愛普*

74.07%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
愛普*

74.07%

勝率

延伸閱讀


Empty