4檔台股ETF換股開獎！00934 13進13出轉抱電子股

臺灣指數公司今 (18) 日公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數之成分股定期審核結果，其中，有暴力配息之稱的中信成長高股息 ( 00934-TW ) 此次 13 進 13 出，可看出開始棄金融、傳產，重新擁抱電子股，新光臺灣半導體 30 ( 00904-TW ) 則調整 2 檔成本股，備受市場關注的群益台灣精選高息 ( 00919-TW )、復華台灣科技優息 ( 00929-TW ) 並無變動。

臺灣指數公司表示，本次成分股納入和刪除之變動，自 9 月 18 日 (星期三) 交易結束後生效，亦即自 9 月 19 日 (星期四) 起生效。