4檔台股ETF換股開獎！00934 13進13出轉抱電子股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 19:18
臺灣指數公司今 (18) 日公布 4 檔台股 ETF 追蹤指數之成分股定期審核結果，其中，有暴力配息之稱的中信成長高股息 (00934-TW) 此次 13 進 13 出，可看出開始棄金融、傳產，重新擁抱電子股，新光臺灣半導體 30 (00904-TW) 則調整 2 檔成本股，備受市場關注的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 並無變動。
臺灣指數公司表示，本次成分股納入和刪除之變動，自 9 月 18 日 (星期三) 交易結束後生效，亦即自 9 月 19 日 (星期四) 起生效。
00934 追蹤指數共有 50 檔成分股，本次新增成分股 13 檔，換股比約 26%，分別為三陽工業 (2206-TW)、廣達 (2382-TW)、創見 (2451-TW)、可成 (2474-TW)、健鼎 (3044-TW)、材料 - KY(4763-TW)、天鈺 (4961-TW)、亞翔 (6139-TW)、啟碁 (6285-TW)、環球晶 (6488-TW)、南電 (8046-TW)、群聯 (8299-TW)、豐泰 (9910-TW)。
成分股刪除 13 檔分別為亞泥 (1102-TW)、瑞昱 (2379-TW)、國產 (2504-TW)、長榮航 (2618-TW)、京城銀 (2809-TW)、遠東銀 (2845-TW)、國票金 (2889-TW)、遠百 (2903-TW)、欣銓 (3264-TW)、大聯大 (3702-TW)、遠雄 (5522-TW)、群益證 (6005-TW)、億豐 (8464-TW)。
新光臺灣半導體 30 ETF 追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數，此次新增成分股 2 檔，分別為精材 (3374-TW)、旺矽 (6223-TW)，成分股刪除 2 檔則為新唐 (4919-TW)、愛普 *(6531-TW)，換股比例約為 6%。
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