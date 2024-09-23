晶鑽生醫再生填充醫材獲泰國ThFDA認證 拓展百億泰銖商機
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 16:52
晶鑽生醫 (6815-TW) 今 (23) 日指出，旗下再生填充醫材「妮芙蕾」獲得泰國食品藥品監督管理局 (ThFDA) 的正式認證，也是繼生物醫材「美特拉」後再次取得 ThFDA 認證，也是少數在泰國同時擁有拉提線與膠原蛋白增生的 MIT 品牌，拓展百億泰銖商機。
晶鑽生醫表示，與泰國的 KNA Interpharma 合作，成功拓展「美特拉」以及新品「妮芙蕾」，兩款產品可應用於面部與身體膠原蛋白增生，搶攻泰國市場百億的泰銖商機。
晶鑽生醫指出，疫後全球醫美市場復甦，至 2030 年年複合成長率 (CAGR) 將維持 9.7%，泰國的醫美服務排名位居東協第一，看好泰國市場。隨著「妮芙蕾」在泰國成功布局，將以此模式複製至其他東南亞國家，進一步拓展國際市場。
晶鑽生醫進一步說明，若妮芙蕾近期順利取得台灣 TFDA 認可，將啟動中國 NMPA 的申請，並尋找代理商展開授權金，以及臨床試驗計劃。
此外，晶鑽生醫於 9 月舉辦醫美研討交流活動，吸引泰國醫師及專業人士參與，也促進雙方在醫美領域的合作。晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，與泰國醫師的深入交流，為雙方在醫美技術應用與市場推廣上奠定了堅實基礎。
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