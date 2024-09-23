〈焦點股〉北美重電設備需求維持高檔 華城漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-23 10:34
北美重電設備需求維持高檔，加上賴政府要求台電強韌電網計畫提早 4 年完成關鍵工程，重電廠華城 (1519-TW) 成為主要受惠業者之一，激勵華城今 (23) 日早盤開高走高，漲逾半根停板。
華城早盤以 610 元開高走高，盤中最高漲至 638 元，漲逾半根停板，隨後漲幅稍收斂，截至 10 點 5 分，股價暫報 631 元，漲幅 4.13%，站回 5 日線及月線，成交量超過 3000 張。觀察三大法人籌碼動向，三大法人上周合計僅買超 74 張。
隨著 AI 資料中心建置、能源轉型成為趨勢，以及電網需汰舊換新等，推升北美重電設備需求。法人提到，華城為北美電力公司核心供應商，且為台灣唯一可外銷 500kV 級大型變壓器的廠商，帶動外銷比重持續提高，明年有望突破 5 成。
除變壓器持續外銷美國，台電強韌電網計畫需提早 4 年至 2028 年完成關鍵工程，可改善台電目前土建普遍落後的情況，也是華城的成長動能之一。
此外，華城也積極搶攻充電樁商機，目前華城旗下華城電能的充電樁市占率約 10%，為同業間第一，預期今年底可達 15%，待 2026 年 3700 座充電樁建置完畢後，力拚市占率近 30%。
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