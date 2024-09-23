小鋼胚報價未破底 豐興本周盤價轉平盤
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 15:28
電爐煉鋼廠豐興 (2015-TW) 今 (23) 日開出本周盤價，在小鋼胚跌勢暫緩下，本周廢鋼收購價、鋼筋牌價也同步止跌，以平盤開出。
國際一周行情來看，日本 2H 廢鋼單周下跌 5 美元至每公噸 320 美元、美國貨櫃廢鋼報價同樣下跌 5 美元，來到每公噸 320 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 91.1 美元上漲至 92.05 美元。
豐興說明，雖然國際廢鋼小跌，但因為小鋼胚止跌，加上上周國內廢鋼收購價、鋼筋牌價等均走跌，因此本周盤價開出平盤。展望第四季，雖然擺脫傳統淡季，原料應稍有支撐，但還是得觀察大陸影響狀況。
目前豐興盤價，廢鋼收購價每公噸 9300 元，鋼筋價格每公噸 1.81 萬元，型鋼產品每公噸 2.52 萬元。
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