鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.33億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-09-22 17:15

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亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.07億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.09億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅12.4%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅10.9%；Lista(LISTA)24小時跌幅8.03%。

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近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅12%；BinaryX(BNX)近一週漲幅11.5%；SuperRare(RARE)近一週漲幅4.8%。