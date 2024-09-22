鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.33億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-09-22 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,870美元，24小時漲跌幅-0.30%；以太幣(ETH)現報價格2,588.81美元，24小時漲跌幅+1.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.07億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.09億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。
24小時跌幅：IOTX(IOTX)24小時跌幅12.4%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅10.9%；Lista(LISTA)24小時跌幅8.03%。
近一週漲幅：Trust Wallet Token(TWT)近一週漲幅12%；BinaryX(BNX)近一週漲幅11.5%；SuperRare(RARE)近一週漲幅4.8%。
近一週跌幅：Ark(ARK)近一週跌幅74.6%；Saga(SAGA)近一週跌幅66.4%；DODO(DODO)近一週跌幅40%。
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