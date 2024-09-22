〈觀察〉美對中太陽能產品課關稅 非中業者能受惠？

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-22 12:40

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美國貿易代表署 (USTR) 對中國進口商品加徵關稅的 301 條款即將在本周五 (27 日) 正式生效，其中，太陽能電池與模組的關稅將從 25% 提升至 50%，業界坦言，美國政府在 301 條款前，早已對中國進行雙反措施，此次再加徵關稅的行為無異於「鞭屍」，實際對其他出口國家受惠有限，真正要關注的是美國接下來對寮國與印尼的進口態度。

業界表示，美國自 2012 年起對中國進行雙反措施，在懲罰性的高關稅影響下，美國當地自中國進口的太陽能電池與模組早已所剩無幾，因此美國再度調高對中國進口產品的關稅實際對市場並無顯著影響。

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業界認為，由於中國業者在柬埔寨、泰國、馬來西亞與越南設置大量組裝產能，長期透過洗產地方式供應給美國，讓美國對四個國家進行反制，提高相關稅率，也正進行雙反調查，象徵美國對中國洗產地的態度越趨堅定。

中國業者為持續規避美國懲罰性關稅，正積極進行「乾坤大挪移」，將產能從東南亞四國搬至印尼與寮國，並持續出貨給美國，業界認為，美國未來對印尼與寮國的採取的態度將會是關鍵。