中國太陽能產業龍頭看景氣：底部已至 供需逐漸改善

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-10 10:03

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中國太陽能產業龍頭看景氣，認為已在週期底部，並源頭遏制了產能無序擴張，未來產業會是逐漸回升的過程。

2024 年科創板半年度集體績效說明會周一 (9 日) 召開新能源專場，共 20 家新能源產業鏈企業參加，其中包括晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等太陽能龍頭，亦有珠海冠宇、聯贏雷射、利元亨、億華通等電池領域企業。

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晶科能源董事長李仙德表示，在產業出清的過程中，沒有技術優勢、市場能力和資源平台的公司和沒有競爭力的產能會被淘汰。

天合光能董事長、總經理高紀凡亦提到，當前太陽能產業鏈價格已處於底部區間，未來隨著市場供需格局的逐步優化，預計產業鏈價格可望迎來積極回升。

從供需來看，中國太陽能產業協會預測 2024 年全球新增裝置為 390-430GW，國內新增裝置為 190-220GW，對比 2023 年裝機成長放緩，與此對應的矽料需求增速也相應放緩。

不過，根據矽料充足的庫存數量、每月新增產量以及下游矽片排產情況可知，矽料和矽片的供需還未實現緊平衡，供需關係並未完全改善，因此在未來一段時間，矽料價格上漲空間依然有限。

奧特維董事長、總經理葛志提到，太陽能產業目前面臨階段性產能過剩的嚴峻挑戰，本輪產業調整仍將持續一段時間，具體時間點目前暫無法判斷。

新能源產業產能過剩，許多投資人對公司產能及產能利用率保持關注，企業產線佈局調整明顯。

派能科技董事、總裁談文表示，目前歐洲市場除了個別國家以外，其他國家基本上回落到比較合理的庫存水平，預計未來 Q3、Q4 海外市場出貨將逐步恢復到正常速度，產能利用率逐步提升。