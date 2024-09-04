晶科能源在美工廠獲稅收減免 成首家獲補助中國太陽能企業

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 15:07

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此外，美國最大的太陽能製造商 First Solar 和總部位於南韓的 Hanwha Q Cells 也將獲得美國政府的稅收抵免。

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根據晶科能源官網，截至今年第二季，該公司連 5 年保持全球零件出貨量領導者的地位，累計出貨量超過 260GW，該公司在業內率先實現從矽片和電池到零件生產的「垂直整合」生產能力，在中國、美國、東南亞和中東擁有 10 多個全球化製造基地。

但根據《彭博資訊》數據，今年全球太陽能需求預計僅 593GW，但中國太陽能產業三年前因太陽能面板需求激增推高價格，並啟動雄心勃勃的擴張計劃，導致供應過剩。

高盛分析師 Trina Chen 近日出具研究報告指出，中國製造商正應對獲利能力不佳，以及美國和歐盟市場准入限制帶來的不確定性。中國太陽能產業正進入下行周期的最後階段，週期性底部可能在 2025 年。

摩根士丹利分析師 Eva Hou 也表示，對太陽能企業來說，價格可能還需要半年到 1 年才能回升至損益兩平。「太陽能產業除進一步壓縮生產成本外，還要加大產能整合，才能使供應鏈價格回到可持續的水準。」

歐盟是中國太陽能設備的主要市場，而北京與布魯塞爾之間的貿易關係也在惡化。雙方對補貼的爭執愈演愈烈，引發了針鋒相對的爭端，先是電動車，後來蔓延到豬肉、奶製品和白蘭地。