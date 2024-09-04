晶科能源在美工廠獲稅收減免 成首家獲補助中國太陽能企業
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-04 15:07
中國太陽能零件製造商、A 股上市公司晶科能源晶科能源 (688223-CN)(JKS-US) 在日前舉行的財報會議上宣布，該公司位在佛州的工廠獲得美國《通膨削減法 (IRA)》稅收減免，這標誌著來自中國的太陽能企業首次在美國獲得清潔能源項目的補貼獎勵。值得注意的是，這是中國太陽能企業在美國取得的艱難進步之一。
此外，美國最大的太陽能製造商 First Solar 和總部位於南韓的 Hanwha Q Cells 也將獲得美國政府的稅收抵免。
根據晶科能源官網，截至今年第二季，該公司連 5 年保持全球零件出貨量領導者的地位，累計出貨量超過 260GW，該公司在業內率先實現從矽片和電池到零件生產的「垂直整合」生產能力，在中國、美國、東南亞和中東擁有 10 多個全球化製造基地。
但根據《彭博資訊》數據，今年全球太陽能需求預計僅 593GW，但中國太陽能產業三年前因太陽能面板需求激增推高價格，並啟動雄心勃勃的擴張計劃，導致供應過剩。
高盛分析師 Trina Chen 近日出具研究報告指出，中國製造商正應對獲利能力不佳，以及美國和歐盟市場准入限制帶來的不確定性。中國太陽能產業正進入下行周期的最後階段，週期性底部可能在 2025 年。
摩根士丹利分析師 Eva Hou 也表示，對太陽能企業來說，價格可能還需要半年到 1 年才能回升至損益兩平。「太陽能產業除進一步壓縮生產成本外，還要加大產能整合，才能使供應鏈價格回到可持續的水準。」
歐盟是中國太陽能設備的主要市場，而北京與布魯塞爾之間的貿易關係也在惡化。雙方對補貼的爭執愈演愈烈，引發了針鋒相對的爭端，先是電動車，後來蔓延到豬肉、奶製品和白蘭地。
此外，美國也打算將中國太陽能設備的進口關稅提高一倍至 50%，同時還將對在東南亞設廠的中國企業展開打擊。
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