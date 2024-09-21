快看你的iPhone 16哪裡製造？印度狂吸金 蘋果手機在印組裝規模已佔全球產量14%　

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-21 10:40

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蘋果昨 (20) 日正式發表 iPhone 16 全系列手機，據指蘋果今年預計首次在印度生產 iPhone Pro 與 Pro Max 兩款高階手機，這對蘋果與印度的製造業都將是重要的里程碑。富蘭克林證券投顧表示，截至 2024 年 3 月，蘋果於印度組裝的 iPhone 規模達到 140 億美元，約佔其全球生產的 14%，對比 3、 4 年前還是零的水準，可見吸引外資製造業進入印度的激勵措施在過去幾年展現驚人成果。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪 · 拉加表示，印度股市今年以來屢創新高價位，也推升評價水準偏高，印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並也積極推動民營部門增加資本支出與槓桿。

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同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，而這將是企業進一步提升獲利的來源，股價也能進一步走揚支撐。因此，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未過熱，畢竟真正支撐這樣高評價的是企業獲利成長與資產品質。

富蘭克林坦伯頓印度基金規模自 2022 年底的 12.43 億美元持續擴增，截至 2024/08 成長逾倍來到 30.77 億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。基金目前配置著重於金融深化、內需消費、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。