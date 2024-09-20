iPhone 16發售前價格已「破發」中國有平台降價人民幣千元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-20 08:00

‌



蘋果 (AAPL-US) 最新發布的 iPhone 16 系列智慧手機，周五（20 日）即將全球發售，但相較於往年熱度，今年蘋果手機在中國市場「遇冷」，已經有電商平台提供高達人民幣（下同）千元的折扣。

據《第一財經》周四報導，提供激進折扣的是拼多多 (PDD-US) 。iPhone 16 官網價格 5,999 起，拼多多補貼價 5,399 元起，直降 600 元；iPhone 16 Plus（512GB）官網價格 9,999 元，拼多多補貼價 8,999 元，折扣高達 1,000 元。

‌



iPhone 手機價格「破發」與需求疲弱有關，這從發貨時間可以看出。往年首批 iPhone Pro（Max）系列的發貨等待時間，都在 1 個月以上，但今年即便是往年供應鏈最緊張的 iPhone Pro Max，發貨時間也只有 2～3 周，比去年的 3～4 周短。

在京東 (JD-US) 平台上，iPhone 16 Pro 系列的最早發貨日期，也提前到 10 月 9 日。此外，京東還對換機給予 1,000 元以上的補貼。

發貨時間縮短，可能意味著消費者對最新款 iPhone Pro 型號的需求疲軟。

iPhone 16 系列在 9 月 13 日開放預購，天風國際證券分析師郭明錤表示，iPhone 16 系列首周末預購銷量預估約 3,700 萬支，較去年 iPhone 15 系列首周末銷量衰退約 12.7%。

郭明錤強調，iPhone 16 Pro 系列需求低於預期的可能關鍵之一，是最大賣點 Apple Intelligence 無法隨 iPhone 16 一起上市。此外，中國市場激烈競爭，依然持續影響 iPhone 的需求。

巴克萊、摩根大通、美國銀行等機構也下調消費者對新款 iPhone 的需求預測。巴克萊在一份報告中寫道：「根據我們與分銷商的溝通，以及我們對中國主要電子商務網站預訂數據的分析，與去年同期相比，預售開頭幾天預訂總量下降，Pro 機型預購的比率較低，降了兩位數，入門機型則增長。」

巴克萊分析師說，中文版 Apple Intelligence「要到 2025 年才會推出，這可能會削弱人們對 iPhone 16 的早期熱情。宏觀經濟疲弱和市場競爭也會繼續拖累 iPhone 在中國的銷售。」