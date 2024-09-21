iPhone掀補貼大戰 不愁賣的蘋果 越來越需要電商了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-21 10:42

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蘋果 (AAPL-US) iPhone16 系列新機周五（20 日）正式在中國開售，伴隨著 iPhone16 在電商平台上市即「破發」，電商「貨量管夠」的熱鬧，iPhone16 新系列發售情況的背後，一個值得關注的現象是：蘋果對電商的姿態變了。

據《第一財經》周五報導，近兩年，蘋果願意在電商平台做的事越來越多了。今年 5 月，蘋果官方宣布參與「618」折扣活動，一反常態地加入電商主流促銷活動。

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5 月 31 日，天貓 Apple Store 官方旗艦店展開蘋果官方在電商平台全球首次直播，儘管直播內容更像是一場產品功能介紹，並未直接帶貨，但直播間的右下角掛上了商品連結。

未來，隨著抖音、快手等渠道開啟，蘋果在直播帶貨方面的嘗試也並非沒有可能。

與此同時，蘋果也在加速與即時零售電商的合作。周五上午，不少餓了麼騎手參與 iPhone16 排隊取貨，今年餓了麼與近 4,000 家 Apple 授權專營店建立合作關係，支持 iPhone 16 新品預售及現貨同步開售。

去年 iPhone 15 新機發售時，餓了麼與蘋果官方授權合作門市的合作數量還停留在近 3,000 家。很顯然，不再「高高在上」的蘋果需要電商，乃至更多形態的電商玩家。

這背後，從前「不愁賣」的蘋果，如今已然需要電商平台「救火」了。

今年 7 月 26 日，研究機構 IDC 的報告顯示，蘋果 iPhone 手機第二季出貨量下降 3.1%，在中國市場的銷量排名跌出前五。

蘋果發表 iPhone16 新系列後，多位分析師曾指出 iPhone16 Pro 型號銷售可能會比 iPhone15 Pro 疲軟，iPhone16 Pro Max 的需求減弱。