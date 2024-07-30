台塩海洋鹼性離子水拿下機能水類高市占 臺鹽評估擴線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 11:53

臺鹽 (1737-TW) 生產的海洋鹼性離子水拿下全台機能水類市占率第一，公司並評估進行生產線的擴充，同時，台塩海洋鹼性離子水的市場能見度日高，並曾四度榮獲國慶指定用水台南市議會 29-30 日舉辦第 10 屆台日交流高峰會，獲台日交流高峰會指定用水。

臺鹽指出，台日交流高峰會素為台日地方議會、議員交流及凝聚共識的重要平台，今年在疫情舒緩後，首度於臺灣舉行大型台日交流活動。時值臺南 400 盛事，臺南市議會盛情邀約 600 位台日政壇人士共襄盛舉，並向國際行銷臺南，展現臺南的歷史底蘊和現代活力，更具意義。

臺鹽公司表示，台塩海洋鹼性離子水採三效特殊專利製程，甘甜熟水口感及健康安全品質保證，廣受各界信賴，曾四度榮獲國慶指定用水，更被選定為第十六任總統暨副總統就職典禮及國宴指定用水。

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水也曾接受台灣高鐵及圓山大飯店委託，推出客製化限定用水，是最能代表臺灣精神的優質好水，此次臺鹽公司能向日本嘉賓提供蟬聯 Monde Selection 金獎七年的台塩海洋鹼性離子水，也為台灣國際形象貢獻力量。

臺鹽 2024 年上半年營收 16.17 億元，毛利率 42.16%，年增 21.06 個百分點，2024 年上半年稅後純益 2.03 億元，年增 39.91%，每股純益達 1.02 元