〈熱門股〉生華科2項新藥屢傳捷報 周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-21 09:40

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生華科 (6492-TW) 旗下 2 項新藥包括 Pidnarulex(CX-5461) 以及 Silmitasertib(CX-4945) 屢傳捷報，CX-5461 人體臨床 Phase 1b 數據正向且獲美國國衛院轄下國家癌症研究所 (NCI) 贊助，CX-4945 則再次獲得美國 FDA 授予罕見兒科疾病認定 (RPDD)，激勵生華科本周漲逾 1 成。

生華科本周漲幅達 15.06%，周三 (18 日) 亮燈漲停，本周最高價來到 56.9 元，再度站回所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，自 9 月 12 日以來連續 4 日合計買超 223 張，不過於周四 (19 日) 賣超 434 張，周五 (20 日) 回頭買超 591 張，三大法人本周合計買超 300 張。

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生華科開發中新藥 Pidnarulex(CX-5461) 人體臨床 Phase 1b 前期試驗成果，展現具抗多種癌症的治療潛力，且相關數據摘要內容，已於 2024 年歐洲腫瘤醫學學會 ESMO 大會以海報形式現場及官網上線發表。此外，也獲得美國 NCI 贊助支持 5 年的 NExT 抗癌計畫實驗用藥。