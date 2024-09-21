車臣領導人怨馬斯克：送了我Cybertruck 又遠端關閉！已再增派兩輛至前線作戰
鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-09-21 07:46
車臣領導人拉姆贊 · 卡德羅夫 (Ramzan Kadyrov) 近日指控特斯拉執行長馬斯克，遠端關閉了先前贈送他的電動皮卡 Cybertruck，該車輛已被送往烏克蘭前線作戰。
卡德羅夫周四 (19 日) 表示，這輛經過改裝並裝備機槍的 Cybertruck「在戰鬥中表現良好」，但卻遭到官方遠程關閉。他隨後透露，已向前線再派送兩輛 Cybertruck。
這位以效忠俄羅斯總統普京而聞名的車臣戰士，上個月 17 日在社群媒體上發布親自駕駛 Cybertruck 的影片，並聲稱這是馬斯克的贈禮。
在上個月發布的影片中，Cybertruck 車頂後方加上砲塔與機關槍。卡德羅夫穿著黑色連帽上衣，身披武器彈藥笑著駕駛著這輛車，表示 Cybertruck「刀槍不入」、「速度又快」，Cyberbeast（Cybertruck 最強性能版本）車如其名，如同野獸。車臣是親俄盟友，卡狄羅夫還對馬斯克喊話，表示期待未來的產品，將有助於完成對烏克蘭的特殊軍事行動。
不過，馬斯克隨即否認該說法，並在社交媒體平台 X 上回應：「你真蠢到相信我會捐贈一輛 Cybertruck 給俄羅斯將軍嗎？」
卡德羅夫在本週重申其「獲贈」說法，並對高科技車輛被拖離戰場表示不滿，稱：「馬斯克這樣做不太好。他誠心贈送昂貴的禮物，卻又遠端關閉它們。」
卡德羅夫周五 (20 日) 又發布新影片，展示兩輛配備機槍的 Cybertruck 在樹林中行駛，並表示：「遠端關閉並未影響這些車輛。它們運行正常，沒有任何故障。這是 Cybertruck 最棒的宣傳。」
卡德羅夫自普京上任以來一直擔任車臣領導人，因涉嫌人權侵犯而受到批評。美國國務院在 2020 年對其實施制裁，稱擁有大量可靠資訊顯示卡德羅夫「嚴重侵犯人權」，包括酷刑和非司法處決，因此禁止美國公民向受制裁者提供任何資金、商品和服務。卡德羅夫也受到英國和歐盟的制裁。
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